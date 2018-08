Žena, která spočítala cenu světového míru: Je obscénní, kolik utrácíme za zbraně

Klimatické změny, terorismus, migrace, propast mezi bohatými a chudými a kyberválka. To jsou hlavní hrozby dnešního světa. A žádná zbraň s nimi nezatočí, zdůrazňuje žena, kterou třikrát nominovali na Nobelovu cenu míru. Scilla Elworthyová zná i cenu míru v penězích – sama ji totiž spočítala. „Myslíte si, že je svět rozdělený? Zkuste si žít ve studené válce,“ vzkazuje Elworthyová ve velkém rozhovoru pro Radio Praha. Rozhovor Ostrava 6:35 9. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Způsob myšlení, který ovládal naši výchovu po 3000 let, přivedl lidstvo na pokraj vyhlazení. Přišel čas nastolit rovnováhu mezi mužskou a ženskou inteligencí, míní Scilla Elworthyová. | Zdroj: Archiv Scilly Elworthy

Scilla Elworthyová vede celoživotní kampaň proti válce a konfliktům. Třikrát ji nominovali na Nobelovu cenu míru za její práci při Oxford Research Group, která rozvíjela dialog mezi britskou vládou a aktivisty za jaderné odzbrojení.

A napsala také knihu The Business Plan for Peace: Building a World Without War (Podnikatelský plán pro mír: Budování světa bez války). Povídali jsme si po jejím vystoupení na Meltingpot, diskusním fóru festivalu Colours of Ostrava.

Oxford Research Group jste založila v 80. letech. To byla doba závodů v jaderném zbrojení. Byly tenkrát věci jasnější, když na jedné straně stál Sovětský svaz a na druhé USA a jejich spojenci?

Svým způsobem ano, přece jen to byla studená válka. Ale zuřila jsem kvůli nedostatku demokracie. Britská vláda potají přijímala rozhodnutí budovat nové systémy jaderných zbraní, viz Trident, aniž by to konzultovala s parlamentem. Naprosto nedemokratické. A mě to pobuřovalo. Měla jsem malou dceru a strachovala se o její budoucnost.

Je dnes těžší čelit té takzvané hybridní válce, kterou Rusko podle mnoha lidí vede proti Západu?

Řekla bych takhle: hlavní hrozby, kterým dnes čelíme, zbraně nevyřeší. Mám na mysli klimatické změny, terorismus, migraci, propast mezi bohatými a chudými a kyberválku. S ničím z toho vám zbraně a střely a letadla nepomohou. Žádný typ zbraně na tohle nestačí.

Proto je obscénní, že teď po celém světě utratíme (zhluboka se nadechne) 1,686 miliard dolarů (ročně) za militarizaci, ačkoli už 10 nebo 11 miliard dolarů by zajistilo čistou vodu a hygienu každému dítěti na planetě.

A ještě něco jsem zjistila, když jsem Podnikatelský plán pro mír psala. Propočítala jsem, že celosvětová prevence války by přišla na pouhé dvě miliardy dolarů.

Jak jste na to číslo přišla? Zdá se neuvěřitelné, že jde vyčíslit cenu za desetiletou prevenci války.

Nejdřív jsem se soustředila na politická opatření a strategie, které brání vypuknutí války. Nemluvím tu o odstraňování následků nebo o tom, že se na místo pošle OSN. Mluvím o prevenci, jako prevence rakoviny, prevence obezity…

Vzala jsem 25 strategií, o nichž vím – za 45 let praxe, odshora až úplně dolů –, že fungují. Jinými slovy: pokud tyto strategie uplatníte, zabráníte válce. A já tyto strategie vzala, spočítala jejich cenu a promítla je do období deseti let. Výsledek byl dvě miliardy.

Výchova plná násilí

I kdyby se ta prevence prosadila – nestačil by pak jediný šílenec, jako nějaký Kim Čong-un nebo dokonce nějaký Donald Trump, který udělá něco, co nás všechny vystaví riziku globální války?

Samozřejmě. Musíte uplatnit vyjednávání, která takové jedince zapojí. Jedince, které do jejich postavení dohnaly strach, soutěživost, touha vypadat jako silný člověk. A tyto lidi musíte zapojit do dlouhého, dlouhého dialogu, který často vede zpět do jejich dětství. Pohání je to, jak byli jako děti biti. A pak musíte vypěstovat, úplně zespod, systém světa, kde se lidem ukazuje, jak si zajistit bezpečí namísto toho, aby si připadali zranitelní.

„Potřebujeme, aby lidé, které zvolíme, byli příčetní, lidští a měli silný smysl pro to, co je dobré a co špatné. “ Scilla Elworthy pro Radio Praha

Ale přece nemůžete Donalda Trumpa naučit, aby byl lepším člověkem, nebo ho na něj převychovat…

Nemyslím si, že je to nemožné. Ovšem je to hodně strmá cesta. Když se na toho člověka podívám, vidím výchovu plnou násilí, kdy ho přiměli cítit se malý a nepatrný, a on teď musí neustále vyhrožovat jiným lidem, aby si sám mohl připadat dobře.

Takové lidi ve vládě nepotřebujeme. Potřebujeme to zorganizovat tak, aby lidé, které zvolíme, byli příčetní, lidští a měli silný smysl pro to, co je dobré a co špatné.

Zpět k těm šíleným částkám, které se utrácejí za zbrojení. Proč to voliči tolerují?

Protože média žijí ze strachu a katastrof. Není obvyklé, že na otvíráku najdete nějaký opravdu dobrý, pozitivní příběh. Všechny ty skvělé věci, které se dějí, nedostanou prostor.

Někteří namítnou, že zbraně proti terorismu fungují, že díky zbrojení se terorismus alespoň drží na uzdě.

Ne. Dejte mi příklad, kdy mohou zbraně zastavit terorismus.

Třeba když zlikvidujete teroristického vůdce mířenou střelou.

Ano, ale mnohem jednodušší a rychlejší by byla prevence u těch mladých mužů v madrasách (islámských náboženských školách, pozn. red.) nebo kdekoli jinde, kde je učí džihádu. Jít si promluvit s jejich rodiči o tom, proč korán nepotrestá to, co se jejich děti chystají udělat – to je způsob, jak to zastavit.

Muži versus ženy?

Jsem si jistý, že část posluchačů by na tohle řekla, že lidé, hlavně muži, jsou zkrátka agresivní. Že jsou zištní, že pokud mohou, expandují, hromadí území – že kdesi hluboko uvnitř nich leží něco, co je nutí se takhle chovat.

Prosím vás! Tohle je tak staromódní způsob, jak pohlížet na svět. Tenhle způsob myšlení ovládal naši výchovu po 3000 let. A teď jsme na pokraji globálního vyhlazení, ať už jadernými zbraněmi, nebo kvůli tomu, že velké skupiny lidí ztratí možnost přežít, a proto budou chtít zabíjet jiné lidi.

Ohrožuje nás to všechny. Přišel čas, abychom se obrátili směrem k ženštější inteligenci, která je dostupná stejně tak mužům jako ženám. Ženská a mužská inteligence se musí dostat do rovnováhy. Ženy by řekly, převážně protože rodí a mají blíž k zemi, že vědí, co život znamená a jak je vzácný. Ženy v sobě nesou moudrost, které se nikdy nedopřává sluchu. A teď nastal čas, kdy ženy přicházejí, kdy pozvedají hlasy. Aniž by kohokoli ohrožovaly, říkají pouze: To, co děláme, je šílené.

“It is important that this campaign is led by women. We are getting this [Goldman] prize because we really sacrificed ourselves by putting our names on the line” #Women #EarthDay https://t.co/9eQz1TkhCU — Scilla Elworthy (@ScillaElworthy) 24. dubna 2018

Existují nějaké extrémní situace, kdy chápete – aniž byste ho nutně promíjela – užití násilí?

Tuhle otázku si sama často pokládám. A domnívám se, že kdyby někdo ohrožoval moje dítě nebo chtěl střílet po mojí rodině, chtěla bych mu jít vstříc a ze všech sil se pokusila navázat s ním kontakt, mluvit s ním. Jestliže mám před sebou něco, čeho se doopravdy bojím, jako třeba kobra – dlouho jsem žila v Africe –, není dobré couvat. Musíte jednat. Takže bych vždycky usilovala o kontakt s tím rozzuřeným člověkem, snažila se zjistit, kde je pro něj dobro a kde zlo. Není to jednoduché. A riskujete tím život. Ale je to lepší než po všech střílet.

Dnes už lidi tolik nepohání ideologie, jako řekněme v 80. letech, kdy jste vedla kampaň proti jaderným zbraním. Hodně mladých lidí stranická politika moc nezajímá, zato je zaujmou jednotlivé problémy. Pomáhá vám to ve vašem boji s válkou a mírové kampani?

Naprosto. Průzkumy, které zkoumaly hodnoty mileniálů, lidí narozených v letech 1980-2000, zjistily, že dávají přednost… (odmlčí se) Například když jdou na pracovní pohovor, ptají se víc po lidech – Jak zacházíte se svými zaměstnanci? –, po smyslu – Budete respektovat můj smysl života? – a po planetě – Jak se chováte k planetě?

Takže dávají přednost těmto otázkám před tím, kolik dostanou zaplaceno. Což je úžasné. Protože jestliže na pohovoru pokládají tyhle otázky a pak řeknou „Pardon, ale vaši nabídku nepřijmu, protože vám nezáleží na potřebách lidí.“, je to velká věc.

Rozdělený svět? Vraťte se do studené války

Jste při pohledu do budoucnosti optimistická? Věříte, že lidstvo se promění a bude mírumilovnější?

Věřím tomu. A myslím si, že to má hodně co do činění s emancipací žen. Poprvé za 3000 let se hlasu žen naslouchá. A překvapuje mě, že jsme ještě neměli revoluci. Skutečně. Překvapuje mě, že jsme nedaly průchod svému obrovskému vzteku pramenícímu z toho, jak se s námi po 3000 let zacházelo.

„Svět není zoufalé místo. Není hrozivý; jde jen o to, že média vykreslují všechno jako děsivé. Jenže svět takový není. Rozhlédněte se kolem sebe, a uvidíte spoustu ohleduplných, soucitných a naslouchajících lidí. Stavte na nich. “ Scilla Elworthy pro Radio Praha

Nicméně to, co děláme teď, má velkou sílu, přestože to není ozbrojené. Nemíříme na muže zbraněmi, protože by to nefungovalo. My víme, že by to nefungovalo. Místo toho nabízíme moudrost, kterou každý ve světě potřebuje. A nesmírně rády ji budeme sdílet s vámi a se všemi muži, kteří jí rozumí. Je jich spousta. Přibývá jich víc a víc.

Kampaň za mír vedete už 45 let. Co vnímáte jako svůj největší úspěch?

Spíš vidím všechnu práci, kterou je ještě třeba udělat. Nemyslím si, že bych dokázala něco tak světoborného.

Ale co dělat mohu, je šířit osvětu prostřednictvím toho, co píšu a říkám – a podělit se s mladými lidi o své přesvědčení, že svět není zoufalé místo. Není hrozivý; jde jen o to, že média vykreslují všechno jako děsivé. Jenže svět takový není. Rozhlédněte se kolem sebe, a uvidíte spoustu ohleduplných, soucitných a naslouchajících lidí. Stavte na nich.

Hodně lidí říká, že dnešní svět je hlavně rozdělený – s Trumpem a brexitem a tolika dalšími věcmi, jako příklon ke krajní pravici v některých oblastech Evropy… Souhlasíte s nimi, že svět je dnes rozdělenější než v minulosti?

Jestliže si myslíte, že je teď rozdělený, vraťte se do studené války a zkuste si v ní žít. Nemohla bych tu takhle sedět v místě, jakým bývalo (socialistické) Československo, a tímhle způsobem si s vámi povídat. O tohle, (co teď máme), nechceme přijít kvůli idiocii lidí v Bílém domě nebo lidem v Severní Koreji. Jsou nevyspělí, jsou to oběti a my máme v moci nahradit je lidmi, jimž je vlastní rozum a soucit.