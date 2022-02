Ukrajinská studentka: Nestrannosti nerozumím, musíme neustále bojovat proti ruské okupaci

Když jí bylo 16, rozhodla se, že opustí domov a z rodné Ukrajiny půjde studovat vysokou školu do Česka. Rodačka z Oděsy Maryna Kovalova si najala soukromého učitele češtiny, složila požadované zkoušky a loni coby 17letá nastoupila na Katedru komunikačních studií CMTF Univerzity Palackého. Z Olomouce teď na dálku sleduje agresivní kroky ruského prezidenta Vladimira Putina vůči své vlasti. A myslí na zbytek rodiny, která na Ukrajině zůstala. Rozhovor Olomouc 12:10 26. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maryna Kovalova nebyla doma od loňského listopadu doma, Vánoce strávila v Olomouci | Foto: Zdroj: archiv Matyna Kovalova

Osmanáctiletá Maryna patří k mnoha mladým Ukrajincům, kteří se rozhodli studovat na českých univerzitách. V tyto hodiny a dny víc než na semináře a zápočty myslí na svou rodinu v Oděse.

„Pořád na ně myslím, vůbec nejde spočítat, kolikrát za den,“ svěřila se Radiožurnálu ještě předtím, než ruský prezident Vladimir Putin oznámil začátek vojenské operace vůči Ukrajině.

Maryna žije od loňského září na vysokoškolských kolejích, rodiče a mladší sestru neviděla od listopadu, a i když by teď byla moc ráda doma a třeba i pomáhala, jak ona říká, své milované Ukrajině, sleduje média a čeká každý večer na telefonát z domova.

„Samozřejmě mám obavy o moji rodinu a o Ukrajinu,“ říká smutným hlasem. Mluví plynně česky a až pozoruhodně spisovně. Jediné, co naznačuje, že je cizinkou, je silný přízvuk.

Nutnost angažovanosti

Na jednom z prvních žurnalistických seminářů nedokázala úplně pochopit poznámku pedagoga, že čeští reportéři a redaktoři musí dodržovat objektivitu a nestrannost, protože sama hájí nutnost angažovanosti.

„Musíme být angažovaní kvůli té situaci. Nemůžu být přece dostatečně objektivní v otázce Ruska. Dokud budou v mé zemi ruští vojáci, dokud budou naší vojáci zabíjeni, dokud lidé budou věřit tomu, jak Putin mění historii,“ vysvětlovala tehdy Maryna a názor nezměnila.

Rodnou Oděsu opustila coby sedmnáctiletá. Na Palackého univerzitě se rozhodla studovat hlavně etiku komunikace a na přednáškách svým spolužákům a také pedagogům na otázku proč, odpovídá, že se chce po studiu vrátit domů a zlepšit život na Ukrajině.

„Novinářkou jsem chtěla být od dětství, a stále jí chci být, ale bohužel nemůžu označit ukrajinské školství za tak kvalitní jako v Evropské unii, proto jsem spokojená, že studuju tady v Olomouci.“

‚Válka už je osm let‘

Nikdy předtím nemyslela na to, že by svou zemi opustila, ale měla pocit, že v Evropské unii je snadnější přístup k informacím a není tam - podle jejich slov - tolik ruské propagandy.

Maryna o problémech Ukrajiny vypracovala i seminární práci | Foto: Zdroj: archiv Matyna Kovalova

„Je to prostě rys naší země. Musíme neustále deklarovat, že jsme nezávislí, neustále bojovat proti okupaci našeho území a kultury. Pokud se Čechům podařilo zbavit se těchto pout, podaří se to i nám, škoda, že u nás se to děje mnohem později,“ konstatuje Maryna Kovalova, která se chce po studiích vrátit zpět do Oděsy a pracovat jako novinářka.

„Moc chci zlepšit situaci v ukrajinských médiích, protože v ukrajinské žurnalistice existují problémy, který je třeba napravit.“

Maryna uzavřela první semestr má za sebou zápočty, zkoušky kolokvia a je před ní další pololetí. Svěřuje se, že chce se svými spolužáky z kruhu žít jako běžná mladá dívka a chodit nejenom na semináře, přednášky, ale třeba i do kaváren nebo do divadla. Na otázku svých přátel, jestli se obává, že v jejím rodném kraji bude válka, smutně odpovídá, že válka na Ukrajině je přece už osm let.