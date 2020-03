Sedláček zpovídá Moravce. ‚Co nejvíc šumu vyhovuje těm, co rádi vládnou v chaosu,‘ říká moderátor

Otázky Tomáše Sedláčka s hostem Václavem Moravcem, tak pojmenovala dvojice bývalých spolužáků speciální rozhovor v Osobnosti Plus. Ekonom Sedláček v interview vyzpovídal známého moderátora České televize a zeptal se ho například na to, čím se mu daří vykolejit své hosty. „Například premiérovi jsem položil otázku, jestli má rád pohádky, dostal se tím z role,“ vzpomněl na rok a čtvrt starý rozhovor Moravec. Osobnost Plus Praha 18:29 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jak vést dobrý rozhovor a musí být na konci vždy vítěz a poražený?“ ptá se Sedláček.

Podle Václava Moravce by výsledek neměl být neutrální, to by prý bylo až příliš alibistické. „Ke kritickému myšlení, k pření se o různá fakta, k míře svobody slova, stejně tak k novinářskému aktivismu podle mého patří, a na to v poslední době často zapomínáme, odpovědnost… Člověk musí vést rozhovor kultivovaně, ale může být razantní a říct: ‚Podívejte se, tady se neshodneme.‘“

Taky považuje za správné hosty vykolejit. Dělá to například tak, že položí zdánlivě nesouvisející dotaz. „Abych přerušil jejich PR monolog. Ale rozhodně mně, jako novináři, nepřísluší toho člověka zesměšňovat, urážet. Protože mám zodpovědnost a vyžaduji ji i od svých hostů,“ přiznává Moravec.

Šach-matové otázky?

Sedláčka ve speciálním rozhovoru také zajímalo, jestli je moderátorovým cílem položit hostovi „šach-matovou“ otázku, na kterou vlastně není schopný odpovědět. „Je to můj cíl. Zároveň, když si mele svou a stejný dotaz položím dvakrát, třikrát, tak si říkám, že je až příliš laciné klást ji pošesté, sedmé a osmé. Když ho tedy nechci usvědčit ze lži, ale pokud mám normální, zjišťovací dotaz, tak položím nějakou úplně mimo.“

Jako příklad pak uvádí rok a čtvrt starý pořad z cyklu Otázek Václava Moravce, kde byl jediným hostem Andrej Babiš (ANO).

„Premiér přesně jel tu strategii z pohádky, tedy jak Jeníček s Mařenkou prchají před Ježibabou a žena na poli jede zdržovací taktiku. Proto jsem mu položil otázku, jestli má rád pohádky, což ho úplně vykolejilo, dostal se z role. Metafora – ty o koze a on o voze – na tuto situaci platí,“ vypráví Moravec.

„Pro diváka to má daleko větší vypovídací hodnotu, než abych se s ním neustále přetahoval. Jeho strategie je udělat ze mne afektovaného moderátora. Chce své voliče přesvědčit, že ho nemají novináři rádi, zvlášť novináři médií veřejné služby. Protože to je ta entita, která je součástí pražské kavárny apod.,“ dodal.

A co Moravec, který se jako novinář živí už téměř 30 let, používá za finty? Jak se dokáže soustředit v přípravě na každotýdenní hodinový, respektive dvouhodinový kolotoč otázek a odpovědí?

„Daleko pečlivě přemýšlím nad tím, co je a co není podstatné. Dřív jsem to v takové míře nedělal,“ odpovídá Moravec. Donedávna si ráno zapnul televizi a večer končil s Událostmi komentáři. „Jasně, pustím si Český rozhlas Plus, když jedu z chalupy do Prahy, abych věděl, co se děje, zároveň si ale udržuji jistý odstup.“

„Kupříkladu běsnění s koronavirem ukazuje, že zapadne mnohem víc důležitějších témat, která se sice ze současné perspektivy jeví jako míň důležitá, přitom jsou ale zásadní,“ zmínil s tím, že takové chování může mít důsledky v ekonomice.

„Za Čapka platilo, že není nic staršího než včerejší noviny. Studentům s oblibou tento citát parafrázuji s tím, že dnes není nic staršího než před vteřinou vydaný tweet.“

Množství balastu, který je neustále kolem nás, pak podle Moravce lidi odvádí od soustředění se na důležité věci. „Už kniha Signál a šum Natea Silvera tvrdí, že pravdivých signálů máme stále míň, zatímco šumu nám přibývá. Šum nás odvádí i od soustředění.“

Silverovu metodu pak Moravec rád používá, i pokud má komentovat svět sociálních sítí. „Sociální sítě a fake news mi přijdou zprofanované. Metoda signálu a šumu se totiž velmi hodí těm, co rádi vládnou v chaosu. Protože to umějí. Vyhovuje jim co největší množství šumu. A to, že nás moderní technologie a sítě odvádějí od signálů a utápějí v šumu – to je nepochybné,“ dodává Václav Moravec.

