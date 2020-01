Dva roky povinného kurzu, pak sňatek. Španělská katolická církev chce bojovat s vysokou rozvodovostí

Rozvodovost ve Španělsku roste nejen v případě civilně sezdaných manželství. I ty církevně uzavřené trvají čím dál kratší dobu. Do pěti let se rozvede 40 procent dvojic, které si slíbily věrnost před Bohem. Do patnácti let pak manželství nevydrží až 60 procentům sezdaných.

V Česku za 30 let ubylo sňatků a dětí, zvýšil se naopak počet seniorů nebo cizinců Číst článek

Španělští biskupové proto dvojicím připravili předmanželský manuál společně s kurzem, který by trval dva až tři roky. Snoubenci by na něj chodili minimálně jednou za dva týdny. Podle britského listu The Guardian má být přípravný program rozdělen do 12 oblastí včetně komunikace, řešení konfliktů nebo sexuálního života.

Podle biskupa Maria Iceta z největšího baskického města Bilbao vyžaduje manželství důkladnější přípravu, jak si ověřil v praxi díky sezdávání mladých párů. „Ve 20 hodinách se není možné připravit na manželství,“ řekl na tiskové konferenci v Madridu.

„Abyste se mohl stát knězem, musíte absolvovat sedm let povinného semináře – co když se ale chcete stát manželem, manželkou, otcem nebo matkou? Pouhých dvacet hodin?“ Podmínkou církevního sňatku by pak bylo i to, že dvojice společně prokazatelně musí chodit na mše do kostela.