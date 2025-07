Rozvodová novela ochrání děti. K byznysu s pohledávkami na výživném nedojde, míní advokátka

Rozvodová novela občanského zákoníku má od příštího roku zjednodušit a zrychlit rozvod i úpravu péče o děti. Nově už nebude nutné zjišťovat příčiny rozvratu manželství a rozvodové a opatrovnické řízení bude sloučené. „Střídavá péče neznamená nutně padesát na padesát. Novela tuto nálepku odstraňuje,“ říká pro Radiožurnál právnička Renáta Šínová specializující se na oblast rodinného a civilně procesního práva. Rozhovor Praha 14:21 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už jen na podpis prezidenta čeká tzv. rozvodová novela občanského zákoníku (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Určitě největším traumatem jak pro děti, tak pro rodiče jsou vysoce konfliktní spory. Přispěje tato novela nějakým způsobem k tomu, aby rozvody probíhaly méně konfliktně?

Novelizace odstraňuje nálepky druhu péče. Už nebudeme hovořit o společné, střídavé a individuální péči rodiče. Pokud u rodiče nebude nějaká závažná překážka, tak budou rodiče pečovat o dítě oba. Konkrétní rozsah péče bude skutečně záviset na individuálním případu a nejlepším zájmu každého dítěte.

Někteří právníci kritizují to, že v praxi to bude vypadat tak, že v případě, že se rodiče nedohodnou, tak péče bude jen střídavá, když už nebude výlučná nebo výhradní péče zakotvena přímo v zákoně.

Tady jde o trošku nepochopení a směšování pojmů. V tuto chvíli máme střídavou péči a velmi často se v praxi setkáváme s tím, že ji lidé chápou jako péče pomyslně padesát na padesát nebo někdy i týden a týden.

Je potřeba si uvědomit, že střídavá péče je jakékoliv uspořádání poměrů, při kterém se rodiče střídají. V žádném případě nemusí být padesát na padesát, a už vůbec ne týden a týden. Připravovaná novelizace odstraňuje nálepku, ale zdůrazňuje individuální povahu a potřeby každého dítěte.

Soud určí, v jakém rozsahu se každý z rodičů bude na té péči podílet. Zřejmě dochází ke směšování pojmů rovnocenný a rovnoměrný. Novelizace hovoří o rovnocenném právu každého z rodičů, ale tím je míněno jakási rovnost před zákonem. To, že otec a matka jsou si rovni. Nemáme lepšího rodiče nebo horšího rodiče. Ale nejde o rovnoměrnost.

Ta se naopak bude určovat podle individuálních potřeb každého jednotlivého dítěte. Rozhodně to nezavádí padesát na padesát, ale naopak to soudu umožňuje zohlednit, jestli to bude šedesát na čtyřicet, osmdesát na dvacet, nebo to naopak může být padesát na padesát anebo dokonce 99 na jedno procento.

Rovnocenné právo

Rodič může být, ať už žena nebo muž, alkoholik nebo násilník. Zároveň ale novela říká, že péče obou rodičů musí být rovnocenná. Tak co v takových případech?

Novela hovoří o rovnocenném právu. To je jakási startovací pozice. Pak bude potřeba zohlednit individuální okolnosti. V žádném případě novela nesměřuje k tomu, abychom svěřovaly děti do péče násilníků nebo alkoholiků.

To jsou právě ty individuální okolnosti. Ta ustanovení jsou dvě a je potřeba je vykládat ve vzájemných souvislostech. Startovací pozice je rovnocenná a potom soud bude zohledňovat konkrétní okolnosti a nejlepší zájem každého dítěte.

Pokud budeme mít dvouměsíční, tříměsíční dítě, které je ještě plně závislé na kojení, tak je zřejmé, že toto bude ten jeho individuální zájem. Tvrdit, že se pak rodiče mají podílet padesát na padesát, je nesmyslné.

To rozvodové a opatrovnické řízení teď probíhá zvlášť. Od ledna má být tedy ale sloučené tak, jak to bylo před rokem 1989. V čem je to lepší? Pro koho?

Jde v podstatě o odstranění, co se pomyslně neujalo. Dříve řízení byla spojena a hlavním cílem jejich oddělení bylo to, že se předpokládalo, že se úprava poměru dětí oddělením rozvodu zklidní, že se lidé budou chtít dříve rozvést, a proto budou mít tendenci se o dítěti domluvit.

Praxe nám ale ukazuje, že to tak není a to spojení umožní komplexní řešení celé situace a zejména pro dohodnuté rodiče to potom zabezpečí to, že nebudou muset k soudu chodit zbytečně dvakrát.

Byznys s pohledávkami

Úplnou novinkou je možnost postoupit pohledávku na výživném. Pokud jeden rodič dluží druhému peníze za výživné, tak bude moci postoupit pohledávku někomu třetímu, třeba i společnosti, která se zabývá vymáháním pohledávek a bude mu pak vyplacena stoprocentní částka dluhu. Někteří senátoři se ale obávali obchodu s alimenty. Například, že vymahačské společnosti sice vyplatí celý dluh, ale pak budou chtít bokem jeho část zpět. Jak velký problém to může být?

Jde o pohledávku, která je u dlužného výživného. Rodič, který má výživné uloženo, ho neplatí. Pokud půjde o rodiče, kteří běžně platí výživné, tak těch se tato novelizace vůbec nedotkne.

Pokud jde o jakýsi byznys s pohledávkami, o kterém se hovoří, tak tomu má zabránit to, že novelizace požaduje, aby byla úhrada stoprocentní. To, o čem jste hovořila, je protiprávní jednání. Legislativa by neměla být založena na předpokladu protiprávního jednání. Tak to by se skutečně postupovat nemělo. Smysl a účel postoupení směřuje k situaci, kdy toto rodič neplní a dítě nemá vůbec nic.

Pokud někdo tu pohledávku přijme tak, že na něj bude postoupena a tomu dítěti na jeho potřeby uhradí a zákon požaduje sto procent, tak určitě ten smysl a účel směřuje k ochraně takového dítěte a ne naopak.

My jsme jediný stát v Evropě, který něco takového má. Jak se vůbec do toho zákona právě toto dostalo, odkud to přišlo?

Působím v oblasti akademické sféry a příprava této části novelizace byla diskutována i dlouhodobě před doplněním rozvodové části. Scházeli jsme se v rámci expertních komisí snad šest let zpátky.

To nesouvisí se současnou vládní situací, ale diskutovalo se to dlouhodobě. Bylo to dané tak, že česká praxe si postoupením pohledávky nebyla jistá. Naproti tomu ostatní praxe, třeba zmiňované Německo v Senátu postoupení pohledávky běžně připouští podle stávající právní úpravy.

Ve skutečnosti se nejedná o zakotvení něčeho nového, ale spíše o odpověď na to, že si nejsme ve výkladu současného zákoníku jistí tím, zda je to možné, a proto upřesňujeme, že to možné je, ale při jistotách ochranách, které zakotvujeme.

V současné době už postoupení pohledávky de facto přípustné je, zákon to nevylučuje. Novelizace se naopak snaží tomu klást překážky a poskytnout záruky, aby k případným byznysům, o kterých bylo hovořeno, nedocházelo.