Jak složit Rubikovu kostku pod 8 vteřin? „Mám v hlavě písmenkové schéma,“ směje se rekordman

Když se řekne Rubikova kostka, tak asi každý hned ví, o co jde. Protože dávno před érou počítačů a mobilních telefonů to bylo skoro jediné, co pořádně zahýbalo světem her. Na světě se dosud prodalo 400 milionů kusů tohoto hlavolamu, údajně si s ní hraje jedna pětina planety. Hradec Králové 17:00 7. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Grohmann Červeného Kostelce je českým rekordmanem ve skládání Rubikovy kostky | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas Hradec Králové

Nedávno slavná Rubikova kostka oslavila 45. narozeniny. A rekordman ve skládání Rubikovy kostky Matěj Grohmann pochází z Červeného Kostelce a je tu dnes s námi.

Takového borce jsme zatím v našem rozhlasovém studiu ještě neměli. Vy jste ale ještě nebyl ani na světě, když Erno Rubik vymyslel svoji kostku.

Jak se to vezme. Datum patentování Rubikovy kostky se shoduje s rokem narození mého táty. Tak se mi to dobře pamatuje.

Kolik vám je?

20 let.

Vy jste také český rekordman a držitel současného českého rekordu.

Ano, jsem. Soutěží se v různých kategoriích. Momentálně držím 14 rekordů. Rekord, kterého si nejvíce vážím, je v oné klasické, základní kostce o velikosti 3 x 3. Složil jsem ji za 4,97 vteřin. To se mi podařilo minulý rok v Polsku.

„Základní Rubikovu kostku o velikosti 3 x 3 jsem složil loni v Polsku za 4,97 vteřin. To je rekord, kterého si nejvíc vážím.“ Matěj Grohmann, držitel 14 českých rekordů ve skládání Rubikovy kostky

To jde složit Rubikovu kostku tak rychle?

Obyčejně ne. Pravidelně ji skládám tak za 8 až 9 vteřin.

Těch necelých 5 vteřin je tedy váš osobní rekord?

Dalo by se to tak říct. Protože já mám štěstí nebo smůlu, že se mi daří více na oficiálních soutěžích než doma. Tedy v podstatě se dá říct, že za těch soutěžních podmínek je to i můj osobní rekord.

Co vás přivedlo k Rubikově kostce? Tipoval bych digitální hry, počítače a něco takového.

Hry jsem hrál předtím také, ale měl jsem takovou povahu, že jsem nikdy u ničeho nevydržel dlouho. Bavily mne hlavolamy a matematika. A tak jsem dostal k narozeninám od mámy před šesti lety kostku. Myslel jsem si původně, že mě to ani nebude bavit. Byl jsem takové to znuděné dítě. Ale později mě to chytlo a už nepustilo.

Šlo vám hned to skládání, když jste kostku poprvé držel v ruce?

Ne, vůbec. Bylo to tak, že si máma ještě pamatovala, jak se skládají první dvě řady. A mě to strašně štvalo, protože jsem neuměl vůbec nic. Jak říká, byl jsem znuděné dítě, co nechce objevovat, koukal jsem se na návod a tak. Teď si říkám, že jsem tomu měl možná dát více, ale většinou se každé děcko koukne na návod a rychle to vzdá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejlepší český speedcuber Matěj Grohmann a výročí Rubikovy kostky

Když to potom ale začne člověku jít, tak ho to nakopne a chce se dál zdokonalovat?

Většina lidí se naučí slepě návod. To jsem udělal v podstatě také. A potom už jde jen o to cvičit a skládat kostku znovu a znovu. Člověk si pamatuje tu metodu a postupně se zkouší učit další věci. A já jsem objevil na internetu, jak lidé skládají kostku na čas. To mě fascinovalo. Zkoušel jsem si to stopovat a nemohu říct, že mi to hned šlo. Ale postupem času, jak se člověk zlepšuje, tak ho to motivuje. Takže jsem se postupně propracoval na lepší časy. Ovšem to zlepšování je ze začátku strašně rychlé a postupně se zpomaluje. Ovšem ze začátku mě to nakoplo.

Vy jste asi soutěživý typ. Prostě soutěže vás motivují k lepším výkonům.

Myslím si, že každý je do jisté míry soutěživý. Já když jsem viděl české rekordy, tak mě to motivovalo je překonávat. To byla taková první meta, mít nějaký rekord. Ale postupem času jsem chtěl spíš překonávat sebe. To byla vždy motivace. Protože na soutěžích se vám vytvoří profil, máte tam své rekordy a můžete se podívat, jak se vám dařilo. Tak chcete překonat rekord ze své poslední soutěže. Prostě zlepšovat osobní rekordy.

Matěji, vy jste také několik kostek přivezl ukázat. Protože už to dnes zdaleka není jen ona základní kostka 3 x 3. Je jich mnohem víc a jsou obrovské.

Tahle má například dílků 8 x 8.

Rubikova kostka nedávno oslavila své 45. narozeniny. Vymyslel ji maďarský vynálezce Erno Rubik. Mimochodem, věděl byste, jak dlouho mu trvalo, než vymyslel základní kostku 3 x 3 dílky?

Říká se, že mu to trvalo zhruba měsíc.

Přesně tak. A vy ji zvládnete složit za necelých 5 vteřin.

Tak to je rekord. Jinak zhruba za 8 vteřin.

VIDEO: Student pod vodou na jeden nádech složil šest Rubikových kostek. Kvůli zápisu v knize rekordů Číst článek

Pojďme představit kostky, které máte tady na stole.

Přinesl jsem od každého něco, protože se soutěží v různých kategoriích. I samotná klasická Rubikova kostka má více možností, jak ji skládat. Skládá se třeba normálně poslepu nebo například jen jednou rukou.

Poslepu složit Rubikovu kostku? To si neumím vůbec představit.

Funguje to tak, že si kostku nejdříve prohlédnete, zapamatujete si rozmístění jednotlivých dílků a potom už ji skládáte na jedno kouknutí. Dáte si pásku přes oči a nekoukáte.

Tak vy si ji prohlédnete, zapamatujete si rozmístění jednotlivých dílků a potom už víte, kterými tahy ji dát dohromady.

Zní to složitě, zapamatovat si obrázek těch kostiček. Ale funguje to tak, že si pamatuji, jak se jednotlivé dílky prohazují. A zároveň na usnadnění pamatování má každé místo nějaké písmenko. To si vytváří člověk, který kostku skládá. Já mám písmenkové schéma.

Ale tam není napsané žádné písmenko.

To tam samozřejmě není, to si každý určí v hlavě. Já si pamatuji například 12 písmen nebo zhruba takový počet. Tedy lidé, co to skládají poslepu za neuvěřitelné časy pod 30 vteřin, tak si pamatují třeba větu anebo nějaké obrázky.

Tedy písmenka jsou taková mnemotechnická pomůcka, která vám pomáhá kostku složit.

Ale já se v tomto moc dobře neorientuji. Kostku poslepu složím tak do 5 minut. Tedy tohle nikdy nebyla moje silná stránka.

„Chci organizovat soutěže a věnovat se lidem. Soutěživost postupem času odejde, vzhledem k tomu, že člověk zkrátka stárne. “ Matěj Grohmann, držitel 14 českých rekordů ve skládání Rubikovy kostky

Prý se skládá kostka i nohama.

Nohama se skládá, ale teď to bylo nově zrušeno. Už to není oficiální disciplína.

Proč to bylo zrušeno, co na tom vadilo?

Já si také říkám, že to je úplně normální. Já nevím, bylo to takové divné. Spousta lidí souhlasilo s tím, že by se to mělo zrušit, ale naopak spoustu lidí s tím také nesouhlasila.

To byla disciplína asi vždy nakonec, když si celá hala sundala boty i s ponožkami.

Opravdu to tak bylo. V Česku se dělala tato disciplína nakonec a to byl fakt dobrý nápad.

Pojďme ještě popsat další kostky. Popsali jsme základní 3 x 3. Další je 8 x 8.

8 x 8 už není oficiální, skládá se od 2 x 2 až po 7 x 7. Ono je to hlavně z důvodu toho, že kostky nad 5 x 5 se skládají velmi podobně. Takže jde jen o čas, že to trvá déle. Používá se tam úplně stejný princip. Kdo umí složit takovou kostku, tak umí složit kostku jakékoliv velikosti. Od 8 x 8 a výš.

Tohle už ale ani tvarem není kostka.

To je dvanáctistěn, ten se také skládá. Jen tento klasický, ale vyrábějí se samozřejmě i větší. Ovšem to je spíš jen do sbírky. A ještě se skládá třeba pyramida a spousta dalších hlavolamů.

Co z toho vás nejvíc baví?

Na tomto koníčku mě bavilo, že jsem si vždy mohl zvolit jednu disciplínu, které jsem se věnoval. A když jsem se v ní přestal zlepšovat, když už to dál nešlo, tak jsem přešel na jinou. Takže každé dva měsíce jsem měl oblíbeného něco jiného. Ale musím říct, že nejvíc jsem se první roky skládání věnoval klasické kostce. Ta mě baví pořád nejvíc.

„Začátečníkům bych doporučil spojit se s nějakou komunitou. Jakmile tam máte přátele, tak je to pro vás mnohem silnější koníček.“ Matěj Grohmann, držitel 14 českých rekordů ve skládání Rubikovy kostky

Co byste poradil tomu, kdo chce také začít skládat kostku a chce se zlepšovat? Co poradit začátečníkům?

Já bych poradil, že v Česku existuje dost velká komunita lidí, různé skupiny, ke kterým se může člověk přidat a sdílet to s nimi. Může se tam ptát na nejrůznější rady. A zároveň se organizují soutěže. Já sám nějaké organizuji. Protože mojí největší chybou bylo, že jsem skládal více než rok doma a nesoutěžil jsem. A když jsem začal soutěžit, tak mne to začalo ještě víc bavit. To vás posouvá a víc se snažíte.

A důležitá je asi také trpělivost a prostě vytrvat.

Vytrvat a spojit se s nějakou komunitou. Protože jakmile tam máte přátele, tak v tu chvíli je to pro vás mnohem silnější koníček.

Matěji, máte nějaký svůj sen? Jaký čas byste chtěl dosáhnout při skládání kostky 3 x 3? Váš český rekord je 4,97 vteřiny.

Upřímně, já už v podstatě všechno, co jsem si představoval, tak jsem dokázal a jsem s tím spokojený. Víc bych ani nepotřeboval. Prostě mě to pořád baví a hlavně chci organizovat soutěže a věnovat se lidem, které znám přes tohoto koníčka. Plány do budoucna nějaké mám, ale ta soutěživost postupem času odejde, vzhledem k tomu, že člověk zkrátka stárne.

Vy také studujete fakultu informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové. Tak držíme palce, ať se vám všechno daří. A zkuste ten rekord ještě trošičku posunout.

Uvidíme. Třeba bude štěstí.

Dnes byl naším hostem Matěj Grohmann z Červeného Kostelce, český rekordman ve skládání Rubikovy kostky. Díky za rozhovor a na shledanou.

Já také děkuji. Na shledanou.