Trump je největší komunista, kterého jsem v USA potkal, také jen lže, tvrdí kytarista Rudy Linka

Jazzový kytarista Rudy Linka, Čech žijící v New Yorku, byl vždy hlasitým odpůrcem bývalého prezidenta Donalda Trumpa. A dnes chválí, jakými lidmi se obklopil nový americký prezident Joe Biden. „Věří vědcům a těm, kteří se zabývají budoucností naší planety a tím, jestli se máme připojit k Pařížské dohodě. Takže věci dělá tak, jak já si představuji, že by se měly dělat," říká Rudy Linka. Praha 16:05 13. února 2021

„Už dřív jsem byl v rozhlasovém pořadu v diskuzi o budoucnosti americké demokracie,“ vzpomíná jazzový hudebník na listopadovou Debatu Plusu. „A zastával jsem tam názor, že Trump je špatný. Pak jsem dostal e-mail od někoho, jak je možné, že já, který opustil komunismus, se stal komunistou v Americe.“

Pisatel mailu hudebníka obvinil, že je komunista, protože nechápe Trumpa, který je republikán. „Ale Trump je pro mě největší komunista, kterého jsem v Americe potkal. Než jsem odešel z Česka, pochopil jsem, že komunismus je založen na lhaní. Tedy na tom, že co se říká v novinách, v rádiu a v televizi, není pravda,“ říká Rudy Linka.

Hudebník zmiňuje jednu ze lží komunistického režimu: „Když se řeklo, že budujeme zeď v Berlíně, protože západní agenti se snaží dostat do naší socialistické vlasti, tak ve skutečnosti je to proto, aby z ní lidé neodcházeli.“

„A to mi šíleně vadilo, že se věci nenazývají tak, jak se mají nazývat. A to je přesně Trump. Vědět, co je pravda, je dnes opravdu těžké, ale Trump lže i o tom, kolik lidí přišlo na inauguraci. A i když mu ukazují záběry z letadla, tak tvrdí, že jsou to lži.“

Linka připomíná další nepravdivá tvrzení dnes už bývalého prezidenta USA. „Tvrdí-li třeba, že on udělal nejvíc pro černé Američany a další nesmysly, které nemají se skutečností nic společného, tak si myslím, že naše společnost je úplně mimo a demokracie je úplně ztracená.“

„A není to jen o lhaní, ale také o tom říkat, že ti, kteří mají pravdu vyšetřovat, tedy novináři a média, lžou,“ dodává jazzman.

Sám si prý váží těch, kteří mají za sebou výsledky: „Když byl souboj Trumpa s Hillary Clintonovou, tak jsem fandil Hillary, protože má za sebou historii, která se dá posuzovat. To platí i pro Bidena a dá se říci, jestli jde o člověka, který má zásady, nebo nemá.“

„Bidenovi se také nelíbí Putin. Ten a celé Rusko jsou z komunistické minulosti, kterou jsem opustil. A v okamžiku, kdy jsem se tak stalo, jsem nad ní přestal přemýšlet. Než přišel Trump,“ upozorňuje na další historické souvislosti jazzový kytarista Rudy Linka.

Kde je Čech Rudy Linka doma: na Šumavě, ve Švédsku, v New Yorku nebo v Itálii? A o čem bude kniha, kterou dokončuje? Poslechněte si celou Osobnost Plus. Ptá se Barbora Tachecí.