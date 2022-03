Novinář Koubský: Putinův cenzurní zákon dokonale zavřel médiím ústa. Z Ruska se stává Severní Korea

Začátkem března Rusko schválilo zákon, který zavádí tvrdé postihy za šíření dezinformací o ruské armádě a diskreditaci ozbrojených sil. „Řada médií po schválení normy odvolala své zpravodaje. Například BBC oznámila, že bude své ruské zpravodajství připravovat mimo zemi,“ říká šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. Moskvu musela opustit i zpravodajka Českého rozhlasu Ivana Milenkovičová. Praha/Moskva 16:04 12. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Redaktor Deníku N Petr Koubský | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Za porušení nového zákona hrozí lidem pokuty do výše 1,5 milionu rublů nebo – při závažnějších důsledcích jejich zpráv – až patnáct let vězení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cenzuru internetu v Rusku okomentoval v magazínu Online Plus Petr Koubský, redaktor pro vědu Deníku N

„Hrozba patnácti let vězení za něco tak vágně specifikovaného, jako jsou dezinformace o ruské armádě, to mi přijde jako opravdu velký bič na nezávislé novináře a na šíření informací v zemi,“ komentuje situaci Slížek.

„Je to cenzura tvrdší než cokoliv, co bylo v dobách Sovětského svazu, kdy akreditace zahraničního západního novináře přece jen poskytovala jisté záruky a jistou bezpečnost. To nejhorší, co hrozilo, bylo vyhoštění ze země,“ srovnává aktuální situaci s minulostí redaktor Deníku N Petr Koubský.

„Tohle staví kohokoliv, kdo by chtěl provozovat nezávislou žurnalistiku, na úroveň nepřítele státu, nepřátelského agenta a špiona. Je to naprosto šílené opatření, které z Ruska dělá opravdu ekvivalent Severní Koreje,“ dodává.

Dokonale zavřená ústa

Podle dosavadních informací zatím úřady nový zákon nevyužily a žádného novináře podle něj nezačaly stíhat.

„Všichni zmlkli, protože tresty jsou opravdu drakonické. Patnáct let v ruském vězení má velice blízko k rozsudku smrti.“ Petr Koubský

„Jednoduše je to z toho důvodu, že zafungoval. Všichni zmlkli, protože tresty jsou opravdu drakonické. Patnáct let v ruském vězení pro někoho, kdo je ocejchován jako nepřítel státu, má velice blízko k rozsudku smrti,“ věří Koubský.

Kromě zahraničních médií přitom svou činnost ukončila také jediná dvě nezávislá ruská média – rádio Echo Moskvy a televizní stanice Dožď. Nová norma se dotkla také sociální sítě TikTok, která z preventivních důvodů znemožnila svých uživatelům v Rusku přidávat nový obsah nebo vysílat přímé přenosy.

„Putinovi se prostě podařilo domácím médiím dokonale zavřít ústa,“ shrnuje aktuální situaci redaktor Deníku N.

Ruský internet

Vysoké tresty ale nejsou jediným způsobem, jak putinovský režim hodlá omezit šíření informací, které mu nejsou po chuti. Státní služby mají nově povinnost přejít na využívání výhradně ruských serverů a ze stránek musí odstranit i zahraniční JavaScripty.

„Část expertů tento krok považuje za předzvěst možného odpojení ruského internetu od toho světového.“ David Slížek

„Část expertů tento krok považuje za předzvěst možného odpojení ruského internetu od toho světového,“ vysvětluje kroky Slížek.

Kompletní odstřižení se od internetu je přitom něco, co ještě nedávno bylo výsadou literatury – ať už žánru science fiction, nebo distopie.

„Technicky to pochopitelně možné je, ale za cenu, že nikdo předem neví, co všechno přestane po odstřižení fungovat. Nikdo neví, kde všude je to technicky, logicky a softwarově provázáno. Na to se přijde, až když se to odstřižení udělá. Rusko za to zaplatí tím, že mu spousta věcí přestane fungovat,“ předvídá Koubský.

A připomíná také to, že internet není jen prostorem sociálních sítí.

„Na internetu se také pracuje. V Rusku je spousta mezinárodních firem, kde lidé pracují na dálku a jsou denně internetem propojení se svými mateřskými organizacemi různě po světě. Všichni tito lidé v případě odstřižení Ruska budou na dlažbě. To vyvolá další vlnu nesmírných ekonomických škod. Ale ta země ničí poslední dobou sama sebe v takovém míře, že toto už ji asi nezastaví,“ obává se redaktor Deníku N Petr Koubský.

