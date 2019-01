V Rusku se slaví letos podruhé Nový rok. I s českým kuchařem vařícím německá a rakouská jídla

Ruská pravoslavná církev oznámila, že nebude přecházet ze starého juliánského kalendáře na nový, gregoriánský, a tak budou Rusové i nadále slavit dva Nové roky. Ten druhý je čeká v pondělí a v neděli tedy mají druhého Silvestra. V Moskvě natáčel zpravodaj Radiožurnálu Martin Dorazín. Reportáž Moskva 19:00 13. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tverské náměstí v Moskvě | Foto: Martin Dorazín

Moskvané a hosté Moskvy mají v těchto svátečních dnech a zvláště v neděli na Silvestra (podle starého kalendáře) snad milion možností jak tento den velmi příjemně strávit.

Například před radnicí v centru Moskvy na Tverském náměstí – jsou tady kolotoče pro děti v retro stylu, dlouhé skluzavky, spousty nádherně ozdobených stromků, vyhrává hudba, tancují tady tanečníci a návštěvníci si zde mohou koupit spousty dobrot, spojených s oslavami příchodu nového roku či s oslavami pravoslavných Vánoc. Konají se tady také různé tvůrčí dílny včetně kuchařských kurzů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Oslavy Nového roku v ruské metropoli natáčel zpravodaj Radiožurnálu Martin Dorazín

V jednom z těchto stánků vede své kuchařské kulinářské kurzy pan Pavel Dohnal. Co ho sem přivedlo?

„Přivedly mě sem Vánoce. V tento pro Rusy vánoční čas jim chci předat trochu českého vánočního tepla, ale zároveň i dobré jídlo. Letos se bohužel s organizátory nepodařilo dohodnout českou a slovenskou kuchyni. Nicméně aby to teplo bylo předáno, tak jsem souhlasil s tím, že místní obyvatele naučím vařit německou a rakouskou kuchyni,“ popisuje pro Radiožurnál.

Konkrétně dělá vídeňský řízek, guláš, eintopf či drážďanskou štolu a knedlíkovou roládu. Hodně lidí si zapisuje recepty, berou to vážně. Nejenom že se sem přijdou najíst a pobavit, ale také si z toho něco odnesou i do své vlastní kuchyně.

Pavel Dohnal během příprav eintopfu | Foto: Martin Dorazín

Politika, historie i vztah k Česku

„Já si myslím, že je to pro lidi zajímavé potkat živého Čecha. Uprostřed Moskvy tak mají možnost klást Čechovi otázky, které je vzhledem k samotnému Česku zajímají,“ myslí si.

Podnikatel Pavel Dohnal spojuje své kurzy vaření nejenom s tím, že lidem poradí, co patří do takového německého eintopfu, ale také je to takový krátký výlet do historie české literatury a kultury. Někdy ovšem padají i politické otázky.

Stánek s trdelníkem lze nalézt i uprostřed Moskvy | Foto: Martin Dorazín

Jedna z malých slečen se zeptala, co to byl ‚rudý mor‘, což se poměrně dost těžko vysvětluje. Zvláště když nevíte, jací lidé sem přišli a jaké jsou jejich politické názory.

„Slečna je mladšího věku, takže pochopitelně neví, co to byl ‚červený mor‘. Lidé se tu nicméně zajímají nejen o historii, zajímá je historie Česka, Československa i Českého království. Česko jako takové, případně Československo je zde stále v kurzu. Bohužel se mi v tomto roce nepovedlo to, co vloni – to jsem tu měl dva muzikanty z Moravy. Jeden s heligonkou a druhý s vozembouchem. Nejenom jsme tu vařili, ale i zpívali a hráli,“ vypráví pan Dohnal.