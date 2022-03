Ruský novinář: Písmeno Z má lidem nahradit zdůvodnění války, stojí za ním ideologické prázdno

Oficiální ruská kampaň na podporu války s Ukrajinou se točí kolem písmene „Z“, nic jiného ale občanům nenabízí. Je to důkaz ideologické vyprázdněnosti invaze, zamýšlí se na serveru Riddle, který se věnuje politice a společnosti v současném Rusku, ruský novinář Andrej Percev. Jeho analýzu přináší v pořadu Svět ve 20 minutách Český rozhlas Plus. Moskva 11:09 28. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská vojenská technika je označena symbolem „Z“ | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Podle Perceva ruské vedení a propaganda nedokážou svým občanům poskytnout žádné aspoň trochu srozumitelné vysvětlení invaze na Ukrajinu. Kreml nemá žádné vhodné ideologické ani „pseudoideologické“ zdůvodnění.

Podle údajů sociologického projektu Afiny je jediným vysvětlením, které Rusové víceméně chápou, obrana separatistických republik na Donbase. K němu se v nedávném průzkumu přiklonilo 32 procent dotázaných. Druhou nejčastější odpovědí ale bylo „nevím“ – tak reagovalo 27 procent respondentů.

Režim lidem nabízí, aby se sjednotili kolem záhadného symbolu v podobě písmene „Z“, jehož význam nikdo nechápe. Rusko se tak může stát vůbec prvním státem, který začne jako svou značku používat simulakr – tedy znak, který neodkazuje k ničemu reálnému. Je to ideologické prázdno.

Po rozpoutání války na Ukrajině ruské sociologické agentury potvrdily, že důvěra v prezidenta i další vládní instituce vzrostla. Ruská redakce Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda uveřejnila výsledky průzkumu, podle kterého prý sedmdesát procent Rusů pociťuje na válku hrdost.

Novinář Percev na serveru Riddle nicméně upozorňuje, že nevíme, jak moc vážně můžeme podobné údaje brát. V Rusku totiž nedávno zavedli trestní odpovědnost za „diskreditaci ozbrojených sil“ a první případy napovídají, že se může týkat každého, kdo vyzývá k míru. Za takových podmínek občané sotva budou upřímně sdělovat, co si o válce opravdu myslí.

„Bílé „Z“ se původně – spolu s dalšími písmeny, třeba „V“ a „O“ – objevilo na ruské válečné technice.“

Přesto ale jako by zprávy napovídaly, že Rusové invazi, kterou propaganda označuje za „operaci Z“, masově podporují. Ve tvaru písmene „Z“ nastupují školáci i předškolní děti a státní zaměstnanci a úředníci zveřejňují fotografie, na kterých drží plakáty s motivem „Z“. V různých regionech se na podporu operace Z dokonce konaly automobilové jízdy.

Nejasný smysl a význam

Bílé „Z“ se původně – spolu s dalšími písmeny, třeba „V“ a „O“ – objevilo na ruské válečné technice. Podle názoru vojenských expertů označovalo vojenský okruh nebo směr úderu. „Z“ se ale z nějakého důvodu zalíbilo PR odborníkům ruského ministerstva obrany.

Nejpodivnější je samozřejmě skutečnost, že Rusko vede válku za takzvaný „ruský svět“ ve znamení „západního“ písmene, které je ke všemu iniciálou příjmení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Úřady občanům nabídly náhodně vybrané písmeno, ze kterého by chtěly udělat symbol nebo dokonce značku současného Ruska. Za písmenem „Z“ ale nic nestojí, jen naprosté ideologické prázdno.

„Propaganda nemůže vytvořit ideologický produkt, protože Putinovy činy postrádají racionální smysl.“

Vzhledem k nejasnému smyslu písmene „Z“ není divu, že mu chybí široká podpora zdola. Samozřejmě část loajálních Rusů může velkým „Z“ doplnit svůj profilový obrázek na sociálních sítích nebo si ho nalepit na auto. Znamená to pro ně ale jen vyjádření loajality vůči vládě – místo „Z“ by používali jakýkoliv jiný znak schválený Kremlem.

Propaganda nemůže na základě Putinových záměrů, které vedly ke konfliktu se Západem a válce na Ukrajině, vytvořit ideologický produkt, protože jeho činy postrádají racionální smysl, domnívá se Percev. Proto zřejmě vláda místo pokusů o vysvětlení občanům nabídla stejně iracionální „Z“.

Přináší to ale i jedno pozitivum: Životní úroveň běžných Rusů totiž během několika dalších měsíců pravděpodobně silně poklesne. A nakonec přijde chvíle, kdy se ruští občané svého prezidenta a vlády zeptají: „Ve jménu čeho to vlastně musíme snášet?“ Odpověď „No přece kvůli Z,“ jim asi stačit nebude, dodává na serveru Riddle ruský novinář Andrej Percev.

Proč chce každý ovládnout Ukrajinu a v čem se mýlí Vladimir Putin. Vatikán válku na Ukrajině odsuzuje, jinak se ale snaží uchovat zdání neutrality. Sociální síť Telegram mění svůj přístup k moderaci obsahu. A co skrývají zdánlivě optimistické obrazy ukrajinské malířky Marije Prymačenkové?