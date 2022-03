Mezi ruskou elitou se už šíří hlasy, že je Putin podrazil, upozorňuje historik Alexej Kelin

„Vladimir Putin doplácí na to, co si tam za dvacet let vybudoval – aparát poddaných, kteří se před ním klanějí a říkají mu to, co chce sám slyšet,“ říká v Osobnosti Plus historik a potomek donských kozáků Alexej Kelin. Není si prý vůbec jistý, že má ruský prezident správné informace o dění na Ukrajině. „Navíc osobnost psychopatická se dá těžko odhadovat,“ dodává. Osobnost Plus Praha 0:10 9. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kelin připomíná, že Rusko má historii, která zpozdila vývoj společnosti o nějakých 200 let za Evropou.

„Od občanské války, od porážky těch slušných, tam probíhá ztráta elit.“

Ti, kteří jsou ochotni myslet a mají nějaké svědomí, tak podle něj buď skončili v gulagu, jsou mrtví, nebo emigrovali, ale v zahraničí se neustále shromažďují a hledají řešení pro budoucnost země.

Historik se obává o některé z lidí, se kterými je v kontaktu – například o Andreje Borisoviče Zubova. „V Česku, ale i v řadě západních zemích známý jako autor Velkých dějin Ruska, které jsme dali dohromady s 41 kolegy,“ přibližuje.

Pyramida totalitního režimu

„Teď napsal perfektní analýzu a jako znalec a insider si myslím, že má pravdu víc než kdokoli, kdo se to snaží hodnotit zvenku. Mluví o pyramidě totalitního režimu,“ pokračuje s tím, že podobná pyramida je v každé společnosti, ale v těch demokratických má vždy široký základ.

„Špička není až tak vysoko. V současném Rusku je to velmi úzká, vysoká pyramida. Osmdesát procent základny, čili celé lidské společnosti, jsou chudí lidé, kteří chtějí jen přežít. Informace mají jen z televize, věří pseudohistorii, věří tomu, že na Ukrajině jsou banderovci a že degenerovaný Západ už dodělává a je v rozkladu,“ vypočítává s tím, že až 70 procent z nich sice podporuje válku, ale nechtějí, aby do ní šly jejich děti.

„Pak je tam důležitý střed pyramidy, který tvoří 18 až 19 procent populace. Jsou to vzdělaní lidé, kteří používají internet, hodně cestují do zahraničí a podstatná část z nich vydělává ve státních institucích nebo jsou to vysokoškolští profesoři a tak dál. Také vedou nejrůznější podniky. U nich převládá správné vnímání světa, ale oni prodávají to své svědomí ze zištných důvodů.“

Tito lidé ale podle Kelina válku většinou neschvalují, taky to dávají najevo. „V posledních dnech jsou tak otřesení událostmi, že mění loajální postoj,“ doplňuje.

A pak je tady vrchol pyramidy. „Je to jedno až dvě procenta. Tito lidé jsou zcela oddáni moci. Jsou také vzdělaní, chápou situaci, ale prodali svobodu a slušnost za status milionářů. Mají na Západě vily, obrovské paláce, konta po celém světě od Emirátů až po Švýcarsko. Věnují se mezinárodnímu obchodu. Patří tak generalita armády, generalita FSB a GRU, poslanci, gubernátoři, šéfové velkých státních podniků. Ti jsou loajální s ryze zištných důvodů. A teď panikaří.“

Putin je podrazil

„Mezi nimi se šíří hlasy: ,Putin nás podrazil.‘ Protože přišli o přístup majetku v cizině, hrozí jim statut válečných zločinců v Haagu a Putin už je pro ně, a to jsou jejich výroky, ,senilní dědek v bunkru‘. Chtějí změnu vůdce, ale ne změnu systému,“ vysvětluje Kelin.

Historik dál vysvětluje názor Zubova: „Tvrdí, že si ten vrchol pyramidy záhy najde cestu, jak se Putina zbavit, a to s pomocí FSB, GRU a armády. A budou tam chtít dosadit svého člověka, který má nepoškozenou pověst.“

Chtějí prý také obnovit spolupráci se Západem, aby zrušil sankce, které poškozují vrchol pyramidy, ale musí se přitom opírat lidí ze středu.

„Samozřejmě, že bude strašně záležet na postoji Západu – pokud se už konečně poučil z toho, oč jde, a zkusí se zbavit té základní teze, podle které peníze nesmrdí. A uvědomí si, že tady nejde už jen o zisk, ale že jde o ohrožení celé západní civilizace. Až pak je šance, že dojde v Rusku k postupným změnám,“ uzavírá.

