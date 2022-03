V brněnském hotelu Myslivna našly útočiště před válkou desítky ukrajinských rodin

Hotel Myslivna v Brně má na konci tohoto roku ukončit svůj provoz. Po koronavirové pandemii jeho majitel letos plné pokoje neočekával. Jenže když začali z Ukrajiny před válkou utíkat lidé, rozhodl se celý hotel nabídnout jako dočasné přístřeší a za symbolickou korunu ho pronajal městu. Ubytovány jsou v něm teď přes dvě stovky uprchlíků. Brno 15:32 8. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dočasné bydlení v hotelu Myslivna našly přes dvě stovky uprchlíků z Ukrajiny | Foto: Petr Tichý | Zdroj: Český rozhlas

U béžových sedaček ve vstupní hale hotelu drží Oleg kolem ramen své dcery. S manželkou má celkem sedm dětí. Z Oděsy před válkou prchali z mikrobusu. Děkují všem, kteří jim nabídli pomoc. Personál se stará také o rodinu paní Haliny. Ta v kolečkovém křesle kolem dřevem obložených sloupů vozí svého vnuka, který má poraněnou páteř.

Většina stolů je v čase oběda zaplněná. Sedí u nich hlavně ženy a děti, před sebou mají velké bílé talíře a na nich pečené kuře. Po obvodu jídelny jsou skleněné dózy s pitím. Cinkání příborů občas naruší dětský pláč nebo telefonát v ukrajinštině.

Do jídelny přichází také majitel hotelu Dušan Dvořák. „Pro představu – je to tak, že se tady ubytuje 250 až 260 lidí a ti tady mají hotelový servis. Dokážeme jim nabídnout bydlení, tak snídaně, obědy i večeře v rámci restaurace a taky řešení nějakého praní prádla a těchto záležitostí,“ říká pro Český rozhlas Brno.

Dvořák Myslivnu nyní pronajímá městu za symbolickou jednu korunu. Nájemní smlouvu mezi sebou uzavřeli na dva měsíce. Náklady na energie by v tuto chvíli mělo platit Brno. „Částka, kterou bychom platili, by byla 1,9 milionu korun. Ale je to rozložení na jídlo, poskytování služeb, je tam kompletní servis,“ vysvětluje primátorka Markéta Vaňková z ODS.

V dalších dnech, maximálně několika týdnech, by náklady vzhledem k nově vyhlášenému nouzovému stavu měl na sebe vzít Jihomoravský kraj.

Hotel z 80. let čeká od příštího roku nová éra. Většina bude zbourána a přestavěna na byty. S běžným provozem se i kvůli pandemii koronaviru proto letos moc nepočítalo

„Nebyl by zavřený definitivně, ale byl by v utlumeném režimu. Jestli mám volit mezi tímto nebo ho využít k tomu, abychom tady mohli ubytovat lidi z Ukrajiny tak, aby se zaplnil hotel, tak to pro mě byla jasná volba,“ říká majitel Myslivny Dvořák.

Jestli budou Ukrajinci v hotelu dny, týdny nebo měsíce, zatím jasné není. Všichni ale doufají, že válka brzy skončí. Oleg, Halina a jejich rodiny se totiž do své rodné země chtějí co nejdřív vrátit.