Izolací budou paradoxně trpět nejvíc ti Rusové, kteří Putinovi nikdy nefandili, tvrdí sociolog

Západ se shodl na trestu za rozpoutání války na Ukrajině a uvalil na Ruskou federaci až dosud bezprecedentní sankce. Zemi by měly uvrhnout do izolace na dlouhou dobu. „Vznikne společnost zahleděná do sebe, často s představou, že jsou její členové oběti. Určitě spoust Rusů začne obviňovat západní země z toho, že izolaci způsobily," uvedl pro Český rozhlas Plus sociolog Tomáš Kostelecký. Podle Kosteleckého situace nemusí dopadnout tak, že budou všichni stát semknuti za svým vůdcem (Ilustrační foto) | Foto: Michal Šula / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle badatele Kosteleckého si Rusové začnou myslet, že jim ubližujeme. „Budou se to snažit vytěsnit, nebo to nebudou vědět, či nebudou chtít si připustit, že válku způsobili oni,“ říká Kostelecký.

Rusko je ale mnohonárodnostní stát. „Zdaleka ne všichni jsou Rusové, kteří by viděli nějakou ideu velkého Ruska a všeslovanství. Také zdaleka ne všichni jsou spokojení s tím, jak zemi Vladimir Putin vede,“ upozorňuje Kostelecký.

Podle Kosteleckého situace nemusí dopadnout tak, že budou všichni stát semknuti za svým vůdcem. „Ostatně také nevíme, kdo tím vůdcem bude,“ dodává.

Problém je, že v nesvobodné společnosti jako je Rusko je velmi složité zjistit, co si vlastně lidé opravdu myslí. Kostelecký podotýká, že si nedovede představit, že by se tam teď udělal nějaký reprezentativní, kvalitní a nezávislý průzkum veřejného mínění.

Bez internetu, jen u státní televize

Někteří lidé jsou určitě schopni svůj postoj změnit, zvláště měli-li by dostatek informací. „Přístup k internetu mají v Rusku vzdělanější lidé z měst, ale ruská společnost je hodně maloměstská, venkovská,“ říká Kostelecký.

Existuje tedy velká část těch, kteří nemají internet a dívají se jen na státní televizi. „Pro ně vlastně ani ta izolace nemůže být velký rozdíl. Paradoxně nejvíc izolací Ruska budou trpět ti, kteří byli nejmenšími příznivci putinovského režimu,“ dodává sociolog.

„Když někdo pracuje jako řidič městské hromadné dopravy nebo kuchařka ve školní jídelně v menším městě za Uralem, život se mu moc nezmění. Možná se ale změní ceny v obchodech,“ uvádí příklad sociolog. Také odhaduje, že většině Rusů na demokracii nebo lidských právech nesejde. Podle něj jim jde o to aby se měli relativně dobře a měli splněné základní potřeby.

„Hrdost spojovaná s příslušností k velkému národu Rusům možná třeba kompenzuje fakt, že výborně funguje i demokracie. Takže Rusové po demokracii tak strašně netouží, nebo to minimálně není vidět,“ vysvětluje Kostelecký. Podle něj ekonomické sankce dopadnou nejvíce na městskou a vzdělanou část ruské populace, z níž část nesouhlasila s Putinovým režimem.

„Kdybychom na agresi nereagovali, mohlo by to povzbudit Rusko k dalším expanzím a k dalšímu zvětšování tlaku, a to včetně vojenského. Nejen na Ukrajinu, ale i na další země. Takže je to zcela sebezáchovný krok Západu, který dopadne na všechny, ale tak to prostě je,“ shrnuje Tomáš Kostelecký.

