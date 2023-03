Známky, střepiny i ruská vysílačka. Válečné trofeje z Ukrajiny se vozí do muzeí a do dražby

Ve firemních prostorách, které trochu připomínají sklad armády nebo civilní obrany, stojí Jan Heřmánek zvaný Sully. Provozuje e-shop s vojenskou výstrojí a od začátku války jezdí pomáhat na Ukrajinu. Se svými přáteli ze spolku Team4Ukraine vozí k frontě především zdravotnický materiál pro civilisty a vojáky. Na cestě zpátky sebou dobrovolníci berou jako suvenýry „ruský šrot“.

„Zbraně se vozit nesmějí. Tak jsme dovezli třeba úlomky střepin z dělostřeleckých granátů z raket, které mimo jiné dokazují, že Rusové shazují miny pomocí raket, a také třeba ruské přilby a vesty. Na nich je vtipné, že místo balistických ocelových plátů v nich byla na černo natřena dřevěná překližka. Asi jim tvrdili, že je to ochrana,“ říká.

Třicátník Heřmánek se pokusil dovézt třeba i prázdné nábojnice z dělostřeleckých granátů nebo protitankových střel, to se mu ale nepodařilo. „Přestože jsme měli od ukrajinských pyrotechniků potvrzení, že je to nefunkční, je to vidět i na první pohled, neprošli jsme s tím přes hranici. Tak si to tam asi nechali do muzea. Těch tam mimochodem vzniká hodně,“ popisuje.

S exponáty do muzea pomáhá i Heřmánek. Řadu věcí dává jednomu státnímu muzeu v Česku, jehož název zatím po domluvě s kurátory drží v tajnosti. Prý to během příští roku zkompletují a vystaví.

Zároveň ale řadu kousků posílá svému kolegovi z Team4Ukraine Ondřeji Černému, který na sociálních sítích dává nasbírané věci do aukcí. „Češi jsou docela hraví a rádi draží. Za některé věci dostáváme docela zajímavé částky a sto procent výtěžku jde zpátky na Ukrajinu,“ vysvětluje.

Ruská vysílačka

Ondřej Černý pracuje jako lékař a tak zmiňuje především zdravotnický materiál, ale také přístroje na noční vidění nebo drony pro ukrajinské obránce. Další skupinou věcí jsou podle Černého artefakty s příběhem. „Velmi úspěšná byla dražba kalendáře karikatur starosty Kyjeva Vitalije Klička s jeho podpisem. Zájem je i o známky, které vydává Ukrajinská pošta,“ dodává.

Ruskou vysílačku vydražil novinář za 1100 euro | Foto: Tomáš Bella

Podobně úspěšný byl i reportér slovenského Denníku N Tomáš Bella, kterému se podařilo získat od přátel ruskou vysílačku a převézt ji přes ukrajinsko-polskou hranici. „Ukrajinci se mě hned ptali, jestli vezu nějaké trofeje, takže je to asi běžné,“ usmívá se pobaveně novinář.

„Vysvětlil jsem jim to, a i když vysílačka zabrala polovinu kufru, prošlo to. Na Slovensku jsem ji vydražil za nějakých 1100 eur. Koupil si ji jeden manažer.“ Přestože Tomáš Bella bydlí na Slovensku a kousek od ukrajinsko-slovenské hranice má rodinu, válečné suvenýry vozí raději přes Polsko.

Slovensku se vyhýbá i Jan Heřmánek, a když něco převáží, tak přes Polsko. Nasbírat trofeje na bojišti není problém, horší je to převézt přes hranici. „Určitě přes Polsko. Na Slovensku prohrávají desinformační válku a poměrně dost celníků se tam chová nevybíravým způsobem jak k humanitárním pracovníkům, tak k Ukrajincům. Styděl jsem se za ně,“ pokyvuje Heřmánek hlavou a vzpomíná, jak museli vyložit celé auto.

„Pak jsem viděl, že celník měl ve svém autě Svatojiřskou stuhu (ruský symbol pozn. red.), tam je problém, bohužel,“ říká.

Na druhou stranu dobrovolníci z Team4Ukraine snadno převezli v dodávce přes Polsko do Prahy dřevěné bedny od nábojů, ze kterých jeden z členů bude stavět v klubu netradiční bar.

Válečných suvenýrů se postupem času dostává do Česka čím dál víc a zájem o něm upadá. Ne každý chce mít doma „ruský šrot“. Trofeje musí být něčím neobvyklé a ideální je, když se k nim vztahuje nějaký příběh. „Tohle při dražbě suvenýrů funguje,“ dodává Ondřej Černý.