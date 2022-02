Zdrtilo mě to, myslela jsem, že blafuje, hodnotí Putinovy kroky Ukrajinka žijící na Ostravsku

V Česku přibývá institucí, které vyvěšují ukrajinské vlajky. Jedna visí třeba na budově Poslanecké sněmovny. V Ostravě visí žluto-modrý symbol před magistrátem i krajským úřadem. Ukrajinci, kteří na Ostravsku žijí, podporu své rodné země oceňují. Jako třeba Irina Vančická, která učí hru na klavír na lidové konzervatoři a se kterou natáčel Radiožurnál. Ostrava 16:04 22. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinka Irina Vančická, která žije na Ostravsku | Foto: Andrea Čánová | Zdroj: Český rozhlas

Irina Vančická je elegantní padesátnice, živí se jako překladatelka a učí hru na klavír. V těchto dnech doslova hltá veškeré informace o své rodné Ukrajině.

„Osobně to prožívám tak, že jsem hodně překvapená a zdrcená. Nečekala jsem to. Žila jsem pořád v domnění, že jsou to jen výhrůžky, že blafuje a hraje ty své hry. Jako to bylo předtím,“ přibližuje své dojmy Vančická.

V pondělí pak sledovala projev ruského prezidenta Vladimira Putina, který uznal nezávislost donbaských republik. A následně tam vyslal ruské vojáky.

„Podle mě je to monstrum, které má moc a které nehledí na důsledky. Chce jen dokázat svou pravdu. Hodně mě překvapilo, že šel do otevřeného útoku,“ hodnotí.

O aktuálním dění mluvila se spolužačkou z vysoké školy na Ukrajině. „Překvapilo mě, že ona tam je více v klidu než já tady. Žijí v tom už strašně dlouhou dobu, osm let. Mluví o tom, že jsou tam ruští vojáci, ale nevěděli, že půjde do otevřeného útoku.“

Jak vnímá podporu Ukrajině, když se třeba před úřady objeví vlajka? „Jsem hrdá, protože moc takových měst nebylo, Ostrava byla mezi prvními. Jsem ráda, že jsem tady. Je to pro mě znamení, že nejsme sami, že máme podporu.“

Když Irina zjistila, že před krajským úřadem visí ukrajinská vlajka, rozzářila se. Chce si to vyfotit a snímek poslat přátelům na Ukrajinu.