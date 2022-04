Barbarská civilizace? ‚Spor o evropské hodnoty probíhal v Rusku vždy,‘ upozorňuje novinář Pazderka

Spoušť, kterou za sebou zanechaly ruské jednotky poté, co se stáhly ze severních částí Ukrajiny, překonává nejhorší obavy. Ve zničených obcích nacházejí ukrajinští vojáci kromě vyrabovaných domů i mnoho zabitých civilistů. Rusko veškerá obvinění odmítá a šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka se domnívá, že obrázky z Buče a dalších měst a vesnic ruským veřejným míněním nezahýbají. Interview Plus Praha 18:31 6. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Pazderka, novinář | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

V éře sociálních sítí podle něj musí ruská propaganda reagovat rychleji, stále ale využívá strategii mlžení a zpochybňování. Přichází s často protichůdnými vysvětleními, například že jsou masakry inscenované, aby následně přišla s tvrzením, že jde o oběti ukrajinské armády a dobrovolnických jednotek.

„Všechno si to protiřečí, ale vytváří to takovou znejišťující mlhou, která žije vlastním životem a přesvědčuje zejména ruské obyvatelstvo o tom, že ruská armáda je nevinná, že Kreml za nic nemůže a že naopak on čelí obrovskému tlaku a agresi, vůči které se musí bránit,“ uvádí novinář.

Vliv propagandy na ruskou společnost je podle Pazderky tak silný, že lidé mnohdy nevěří ani svědectvím svých příbuzných, kteří na Ukrajině žijí. Dalším faktorem, proč se Rusové dívají na válku jinak než většina světa, je pocit národní hrdosti a představa o ruské výjimečnosti.

„Žijeme v naprosto odlišných realitách. Ruská společnost vidí primárně jen to, co jí prezentují kremelská média. A ta skutečně obracejí to realitu naruby. Je to celé podkreslené syndromem obležené pevnosti. Tedy ne že Rusko napadlo Ukrajinu, ale že se Západ skrze Ukrajinu chystal napadnout Rusko,“ uvádí.

Barbarská civilizace?

Pazderka několik let působil v Rusku jako zpravodaj a zásadním zlomem prý byla první krize na Ukrajině v letech 2013 a 2014. „Tehdy začaly padat masky. I vnitřní ruská debata začala hrubnout a nabírat daleko agresivnější tendence. A všechno to vyhřezlo během poslední invaze, kdy ten režim vidíme v plné nahotě,“ upozorňuje.

Přestože nyní podle výzkumů nezávislého centra Levada důvěřuje prezidentovi Vladimiru Putinovi okolo 80 procent obyvatel, Pazderka varuje před černobílým viděním ruské společnosti.

„Bráním se tvrzení, že ruská společnost je ze zásady definována jako xenofobní a agresivní, že si nemůže pomoct, že je ve své podstatě barbarská. Myslím, že souboj o evropské hodnoty probíhal uvnitř ruské společnosti vždycky,“ soudí novinář a dodává:

„Že lidé, kteří kritizují akci na Ukrajině, teď prohrávají a z řady důvodů jsou ve výrazné menšině, tedy že ten problém je obrovský a vážný, to je nepochybné. Ale stále bych se bránil těm černobílým obrazům, které popisují ruskou společnost jako celek jako barbarskou.“

„Obdivuji kohokoliv, kdo je schopen v této atmosféře dát veřejně najevo svůj nesouhlas.“ Josef Pazderka

Poukazuje mimo jiné na to, že v zemi se stále konají demonstrace proti válce, byť jsou stále méně početné, a to i kvůli drakonickým trestům.

„Obdivuji kohokoliv, kdo je schopen v této atmosféře dát veřejně najevo svůj nesouhlas. Nezávislý server Meduza popsal případ jednoho majitele opravny počítačů, který měl na svém počítači nálepku s heslem ‚Ne válce‘. Jen za to dostal pokutu 100 tisíc rublů. Pro běžného Rusa je téměř nemožné, aby šel do takového střetu, protože ví, co bude následovat a je tím už existenčně ohrožen,“ podotýká Pazderka.

Boj až do konce

Ruská armáda až do zahájení invaze na Ukrajinu působila jako velmi silná a profesionální a byla patrná nostalgie po velmocenském soupeření se Spojenými státy. Realita ale byla nakonec jiná, během invaze utrpěla vysoké ztráty a z části dobytých území se musela stáhnout.

„Ruská armáda si musí připustit, že nemá sílu na frontální útok na ukrajinské strategické cíle. Její pozornost se přenáší zejména do Donbasu a klíčový je jih Ukrajiny,“ poznamenává Pazderka s tím, že Rusové se blíží limitu toho, co ještě mohou ve válce nasadit.

Zároveň ale dodává, že Ukrajina i nadále čelí přesile a bude záležet na tom, jak aktivně ji bude Západ materiálně pomáhat a zda přikročí k dalším sankcím, které by Rusko citelně zasáhly, zejména pokud jde o zákaz dovozu ropy a plynu.

Dokud se tak nestane, bude mít Rusko stále dost peněz na vedení války. „Kreml si už nedělá naděje na nějaké kompromisy se Západem a bude si velmi tvrdě prosazovat svou do posledního momentu, dokud na to bude mít sílu,“ uzavírá Pazderka.

