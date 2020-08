V 91 letech zemřel vynálezce pixelu Russell Kirsch. Naskenoval první digitální fotografii na světě

V 91 letech zemřel americký počítačový vědec Russell Kirsch, kterému se připisuje vynález pixelu a naskenování první digitální fotografie na světě. Informoval o tom ve čtvrtek list The Oregonian, podle něhož Kirsch zemřel už 11. srpna. Portland (USA) 13:56 14. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V 91 letech zemřel americký počítačový vědec Russell Kirsch, kterému se připisuje vynález pixelu a naskenování první digitální fotografie na světě (na snímku) | Foto: Jamie Francis | Zdroj: ČTK / AP

Pixel zaznamenává část údajů z pořizované fotografie a Kirsch v roce 1957 pořídil malou černobílou digitální fotku svého syna Waldena. Byl to jeden z prvních obrázků naskenovaných do počítače za pomoci technologie, na které pracoval se svým týmem z americké Národní kanceláře pro normy, dnešního Národního ústavu pro normy a technologie (NIST).

Podle článku publikovaného v roce 2010 v časopise Wired Kirsch svou prací „položil základy pro satelitní snímky, CT skenování, virtuální realitu a Facebook“. Časopis Life Kirschovu fotku syna v roce 2003 zařadil do knihy s názvem 100 fotografií, které změnily svět. Dnes je snímek ve sbírkách portlandského muzea umění.

Kirsch pocházel z rodiny židovských přistěhovalců z Ruska a Maďarska. Studoval na newyorské a Harvardově univerzitě a na Massachusettském technologickém institutu (MIT). V pozdějším NIST pak působil kolem 50 let, uvedla agentura AP.

„Můj otec byl velice zvídavý člověk, pořád se na něco ptal,“ řekl o něm syn Walden, který pracuje v Oregonu ve společnosti Intel. „Byl to obrazoborec. Když lidé říkali, že někam nemůžete jít, nebo něco nemůžete udělat, tak on to udělal,“ dodal. „Každý, kdo pracuje s počítači, vám řekne, že je to velmi prospěšné pro kreativitu,“ řekl Kirsch starší listu The Oregonian v roce 2007.