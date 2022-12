Ceny za pečovatelské služby od ledna vzrostou. Organizace se obávají o jejich dostupnost pro klienty

Zdražování se kvůli rostoucím nákladům nevyhne ani sociálním službám. Maximální možné ceny se od ledna zvednou třeba za pobyt v domovech pro seniory a azylových domech, o více peněz si budou moci říct i pečovatelky a osobní asistenti. Organizace zastupující lidi s postižením se proto obávají, že si jejich klienti nebudou moci dovolit tolik hodin pomoci jako dosud. Praha 8:40 15. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo v novele plánuje i další změny, třeba zvýšení příspěvku na péči v prvním stupni (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Maximální hodinová sazba za péči se původně měla zvednout o 20 korun na 155 korun za hodinu pečovatelky nebo osobního asistenta pro všechny.

Podle organizací jako Národní rada osob se zdravotním postižením by se ale pro jejich klienty služby staly hůř dostupné. Někteří přitom potřebují i celodenní péči.

Z příspěvku na péči, který je na to určený, by si najednou mohli zaplatit výrazně méně hodin pomoci. Ministerstvo tak muselo zvolit kompromis.

„Maximální částka za hodinu poskytnuté péče se zvyšuje o 20 korun, avšak pouze pro ty, kdo využívají 80 a méně hodin péče měsíčně. Osobám, které potřebují více než 80 hodin péče měsíčně se výše úhrady nezvedá,“ řekla Radiožurnálu mluvčí resortu Jakub Augusta.

Ani s tímto řešením ale organizace nesouhlasily. Vedle Národní rady osob se zdravotním postižením se proti vyslovila i organizace Asistence nebo Česká asociace paraplegiků.

„Je absolutně nepřípustné, aby se bez valorizace příspěvků na péči se zdražovaly sociální služby. Chápu, že se zdražovat musí, že jsou tam i tak zaměstnanci dost podhodnoceni, ale stát by se k tomu měl postavit tak, že bude valorizovat i příspěvek na péči,“ podotýká ředitelka asociace paraplegiků Alena Jančíková.

Zvýšení příspěvku na péči?

Ministerstvo chce prosadit zvýšení příspěvku na péči do novely zákona o sociálních službách, kterou právě připravuje.

Taky plánuje uzákonit valorizační mechanismus, kdy se příspěvek na péči i maximální úhrady za sociální služby zvednou spolu s valorizací důchodů. Novela má ale začít platit nejdřív od poloviny příštího roku.

Ministerstvo plánuje i další změny, třeba zvýšení příspěvku na péči v prvním stupni, ve kterém jsou lidé, kteří se například nezvládají najíst, obléct a postarat o domácnost.

Ti dnes dostávají 880 korun, ministerstvo by to chtělo zvýšit na 2000. Zmiňované organizace zase chtějí prosadit nový, pátý stupeň příspěvku. Ten by byl pro lidi s těžkým postižením, kteří potřebují víc než než pět hodin asistence denně. Zhruba na tolik totiž stačí 4. stupeň příspěvku ve výši 19 200 korun.

Náměstkyně Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL), která má novelu zákona o sociálních službách na starosti, další zvýšení výdajů ministerstva neodmítá.

„Je otázkou, jestli to bude formou pátého stupně, já se k tomuto systému nepřikláním, ale je možné, že diskuse tak nakonec dopadnou. Ale diskuzi považuji za naprosto relevantní, aby se služba stala finančně dostupnou,“ říká Odstrčilová.

Nárok na nižší cenu

Úhrady se v lednu budou platit až zpětně za předešlý měsíc, takže zjišťování, jestli má člověk nárok na nižší cenu podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého nebude nijak složité.

„Klienti dostávají vždycky vyúčtování za daný měsíc a není to tak, že by platili za každý výkon. To znamená, že kdyby v měsíci třeba měli 70 hodin péče, tak by to bylo krát 155 korun s tou vyšší částkou, a pokud bude mít 81 hodin, 100 hodin, 120 hodin, tak celkový počet hodin se vynásobí tou částkou 135 korun,“ dodává Horecký.

Horecký taky upozorňuje na to, že se hodiny u různých poskytovatelů sociálních služeb nesčítají, limit 80 hodin platí vždy jen u jedné organizace.