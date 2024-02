Růst důchodového věku bude nerovnoměrný. Hrozí ‚bezdůvodné rozdíly‘, varují demografové

Navrhované zvyšování důchodového věku v reformě penzí by podle České demografické společnosti (ČDS) bylo pro jednotlivé ročníky nerovnoměrné. Očekávaná doba pobírání důchodu by se tak u nich lišila. Demografové na to upozornili ve svém stanovisku, které i s propočty představili na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Doporučují, aby důchodová věková hranice pro narozené na konci 60. let a v 70. letech rostla plynule o měsíc za rok. Praha 19:24 29. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důchodový věk se v Česku už léta odsouvá u mužů každý rok o dva měsíce a u žen obvykle o víc měsíců (ilustrační foto) | Zdroj: Jsme MILA, z. s. | ©

Důchodový věk se v Česku už léta odsouvá u mužů každý rok o dva měsíce a u žen obvykle o víc měsíců. Na 65 let se dostane v roce 2030 nejdřív u mužů, bezdětných žen a matek s jedním dítětem, u matek s více dětmi později.

Odbory a zaměstnavatelé se opět neshodli na penzích pro náročné profese. Vláda je podle Jurečky uprostřed Číst článek

Podle návrhu reformních změn by se měla nově každý rok věková hranice přehodnocovat podle doby dožití lidem, jimž bude zrovna 50 let. Odsouvat se má nejvýš o dva roky ročně. Podle demografů by navrhované navyšování znamenalo rozkolísání důchodového věku. Roli by hrály epidemie či jiné události, které by měly vliv na úmrtnost.

Narozeným v jednom roce by se tak důchodový věk zvedl třeba o dva měsíce a dalším třem ročníkům vůbec. ČDS uvedla, že tak hrozí „bezdůvodné rozdíly“ v očekávané průměrné době pobírání důchodu. Důchodový věk by se také mohl při navázání na dobu dožití padesátníků a padesátnic navyšovat rychleji než prodlužování života.

„Důchodový věk by se měl po roce 2030 zvyšovat lineárně a plynule. Zvýšení by mělo být pro každý ročník stejné bez ohledu na krátkodobé výkyvy kvůli epidemiím,“ uvedl demograf Tomáš Fiala. ČDS doporučuje zvedat důchodový věk od ročníku 1966 každý rok o měsíc. V 66 a jednom měsíci by tak šli do důchodu narození v roce 1978.

Pro ročníky 1979 až 1983 by se pak věk stanovil podle zprávy o demografickém vývoji v roce 2028, jak už nyní upravuje zákon, radí demografové. Uvedli, že podle prognóz se u narozených na konci 60. let a u Husákových dětí bude lineárně protahovat také doba dožití v 65 letech. S tím by se plynule protahovala i doba pobírání penze, aby v ní lidé trávili kolem čtvrtiny života.

ČDS uvedla, že podle návrhu ministerstva práce by se důchodový věk měl nad 65 let zvednout lidem s rokem narození 1966 o dva měsíce nad 65 let. U ročníku 1967 by to byly další dva měsíce, u ročníku 1968 měsíc, u ročníku 1969 zas dva měsíce.

Sociálně neudržitelný systém, kritizuje důchodovou reformu Špidla. ‚Nutné řešení,‘ oponuje Nerudová Číst článek

Narozeným v roce 1970 až 1972 by věková hranice zůstala na 65 letech a sedmi měsících. Ročníku 1973 by se o dva měsíce oddálila. Podle demografů rozdíly v důchodovém věku, který ministerstvo navrhuje pro padesátníky, neodpovídají ani rozdílům v naději dožití při dosažení 65 let.

Narození v letech 1965 až 1967 by před sebou podle statistik měli v průměru zhruba 21,3 roku. U ročníku 1968 a 1969 by to bylo skoro 21,4 roku. Pro další ročníky by se doba postupně prodlužovala až na víc než 21,7 roku u narozených v roce 1972, pak by mírně poklesla. Lišila by se i doba pobírání důchodu.

„Nejvíc nás zarazilo navázání úpravy (návrh zvyšování věku v reformě) na něco, co je strašlivě rozkolísané. Nedává to to, co bychom očekávali - stabilní, robustní a předvídatelný systém,“ řekl při představení propočtů jeden z autorů stanoviska ČSD Petr Mazouch z Vysoké školy ekonomické v Praze.