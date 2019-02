Nejsem tvrďačka. Některých lidí z mých kauz mně bylo líto, říká investigativní novinářka Slonková

Sabina Slonková získala své první novinářské ceny ještě před třicátými narozeninami a od té doby její kariéru provázejí nejen další ocenění, ale také komplikace. Od výhružek a objednávky úkladné vraždy její osoby po o něco méně dramatický, přesto významný odchod z místa šéfredaktora předního českého deníku, z morálních důvodů. Byla hostem Osobnosti Plus. Praha 16:18 18. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sabina Slonková | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Nejsem tvrďačka, to vědí lidé, kteří mě znají blíž. Zdání klame. Mockrát se stalo, že mě něco silně zasáhlo. Ale to musí znát i jiné ženy. Když emoce tryskají z muže, tak to okolí přijímá úplně jinak, než když tryskají z ženy. Žena musí automaticky pracovat s argumentem toho, že když dá průchod svým pohnutkám, bude pak považovaná za hysterku,“ říká o sobě investigativní novinářka. Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Investigativní novinářka Sabina Slonková je hostem Osobnosti Plus

„Což může v důsledku vést k tomu, že nebude nasloucháno tomu, co říká. To mě naučilo si emoce kontrolovat. A pak je tu druhá věc. Do mých emocí nikomu nic není. Je to, myslím, druh obrany,“ dodává.

Slonková na druhou stranu také přemýšlí o tom, jestli sama při práci na odhalování ilegálních kauz někomu výrazně neublížila.

„Vlastně skoro vždycky. Pokud nepíšete jen o případech, kde jde o zjevné krádeže. Mohou to být i obyčejná lidská pochybení. Když s takovým člověkem pak mluvíte, vidíte, že to prostě jen zvoral. Pak vám toho člověka je prostě líto,“ říká.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí se Sabinou Slonkovou. Dozvíte se také, jak vzpomíná novinářka na svůj odchod z deníku MF Dnes a na spor s majitelem skupiny MAFRA – kterou vložil do svěřenského fondu – Andrejem Babišem.