‚Sám jsem si pomalu neotevřel dveře.‘ Jediný probační dům v Česku pomáhá s návratem do společnosti

Už více než rok funguje v Písku probační dům pro propuštěné vězně. Za tu dobu jím prošlo přes třicet klientů. Počáteční obavy místních obyvatel ze zařízení, které je jediné svého druhu v republice, se rozplynuly. S bývalými vězni žádné problémy nejsou, naopak se snaží být ve městě prospěšní. Písek 13:02 18. ledna 2024

Probačním domem v Písku už prošla řada propuštěných vězňů. Obavy místních se nenaplnily | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

„Je to velké štěstí. Přístup zaměstnanců byl tím, co mi pomohlo se začlenit daleko lépe do života, který mi byl po patnácti letech vzdálený,“ říká devětapadesátiletý Tomáš Němeček, který se po patnácti letech vězení dostal do probačního domu v Písku.

Této možnosti si velmi považuje. „Na 22 tisíc vězňů je jediný probační dům v celé republice. To je jako výhra ve sportce. Mě vždycky překvapuje, když se někdo chová slušně k lidem s takovou minulostí,“ dodává.

Stejně to cítí osmadvacetiletý Marek Nedomlel. Pobyt v probačním domě i jemu pomohl s návratem do běžného života. „I po tak krátké době, jako je dva a půl roku, jsem byl prakticky izolovaný od společnosti. Pomalu jsem si sám ani neotevřel dveře. V tomto mi to pomohlo,“ potvrzuje.

Někteří obyvatelé Písku se obávali, že bývalí vězni zvýší kriminalitu ve městě. To se ale podle starosty Michala Čapka nestalo. „Žádný problém s klienty není. Naopak, slyším na ně pouze chválu, pomáhají městským organizacím,“ popisuje.

Klienti probačního domu pomáhají zejména místním neziskovým organizacím. „Například při stěhování, charitativních sbírkách, naposledy zlikvidovali černou skládku na Flekačkách v Písku. Ukazujeme, že našich klientů není třeba se bát, že i oni mohou být městu prospěšní a vracet mu to, že tady mohou žít,“ doplňuje ředitelka doma Veronika Švehlová Bullová.

Výsledky projektu považuje za důkaz toho, že má smysl. „Dvanáct klientů už se řádně zapojilo do života. Odešli, mají zaměstnání, zajištěné bydlení a v současné době fungují, nepáchají trestnou činnost,“ uvádí.

Program Zpátky do života v probačním domě v Písku trvá půl roku. Klienti se na pracovníky můžou obrátit s prosbou o pomoc i po jeho ukončení.