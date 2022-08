‚Já už fakt nevím. Žiju ze dne na den.‘ Samoživitelka má na den 120 korun, bojí se zdražování energií

Žena pravidelně navštěvuje českobudějovické Autis Centrum. Život se jí změnil před pěti lety, kdy začala mít její dcerka vážné zdravotní problémy:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lidí ohrožených příjmovou chudobou v Česku stále přibývá

„Mám dítě s autismem, schizofrenií, ADHD poruchou chování. Je toho víc. My jsme museli začít úplně od znova, takže naučit mluvit, naučit chodit, znova naučit na záchod, všechno.“

A aby toho nebylo málo, přišla pandemie, ztráta zaměstnání a nemoc.

„V roce 2013 mi zjistili rakovinu děložního čípku a v roce 2014 rakovinu štítné žlázy. Pracovala jsem jako uklízečka a pokojská na hotelu, ale v roce 2019 přišel covid, takže pak už jsem to ukončila, protože jsem se starala o dceru,“ popisuje svoji situaci.

Necelých 13 000 korun

Novou práci našla a zaměstnavatel jí vychází vstříc, když musí kvůli záchvatům dcery domů. Jako prodavačka má necelých 13 000 korun. S tím jen obtížně vyjde.

ŽIVOT K NEZAPLACENÍ Průzkum provedla společnost PAQ Research. Český rozhlas s ní startuje nový projekt, zajímá se v něm o to, jak lidé v současné době vycházejí s penězi. O projektu čtěte více zde

Podrobné grafy si můžete prostudovat zde

„Pocítila jsem to hodně. V garsonce jsem platila 7000 korun, teď už platím osm a s jídlem dohromady je to deset,“ vypočítává samoživitelka a dodává:

„Měsíčně mi zůstává 2500 korun, to jsou léky pro dceru. A ty zdražily taky. Stálo to vždycky okolo 560 korun, teď už je to tisíc. A ještě jsme dostali znovu plínky, protože se v noci zase počurává. Máme limit 120 korun, takže koupíme jenom pečivo. To nechávám pro dceru, já jím zbytky.“

Všechny výdaje žena nepokryje ani s příspěvky od státu a další pomocí.

„Zatím mám příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Využívám potravinovou banku Autis Centra, to mi hodně pomáhá, to mi ulehčí, že nemusím přemýšlet, jestli budu mít dceři co dát k jídlu. Za to jsem ráda,“ říká.

Energie zdražují

‚Zásoby nemám žádné a teď ani korunu.‘ Odešla od domácího tyrana a žije se třemi dětmi na ubytovně Číst článek

I s tímto malým příjmem se snaží ušetřit. „Když ušetřím za den 50 korun, tak to mám do dalšího dne. Na kroužky nechodíme, i kdybychom chtěly, ale nemůžeme,“ říká.

Nově se jí budou zvedat zálohy na energie. „Platila jsem zálohy 1000 korun, teď je to 2500. A ještě budu doplácet. Na to taky musím dávat stranou, protože až mi přijde vyúčtování v červenci a budou po mně chtít 6000 korun, tak to nemám kde vzít. Pořád musím dávat peníze stranou do obálky,“ přibližuje.

„Já už fakt nevím. Žiju ze dne na den. Nepřemýšlím, nemůžu,“ dodává vyčerpaně. Naštěstí jí pomáhá maminka a přátelé, protože ještě neskončila v azylovém domě.