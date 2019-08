Za posledních deset let zabavili celníci na Sardinii deset tun písku a škeblí. Místní je vrací zpět na pláže

Tuny písku a škeble zabavené v zavazadlech turistů se vracejí na Smaragdové pobřeží na severozápadě italského ostrova Sardinie. Na místním letišti ve městě Olbia se cestovatelům systematicky prohledávají zavazadla a za pašování písku lze dostat pokutu od 500 do 3000 eur (asi 12 900 až 77 300 korun). Za posledních deset let bylo výletníkům zabaveno asi deset tun písku. Nejčastěji ho přepravovali v půllitrových lahvích, napsal server The Local.

