Satira posiluje demokracii. Proto patří hned vedle zpravodajství, soudí Kužílek alias Olaf Lávka

Politická satira zažila svůj největší rozkvět v 90. letech, kdy se otevřela stavidla svobody slova. Nyní je zdánlivě na ústupu, podle kritiků nevybíravý humor zabila politická korektnost. „K čemu je politická satira? Mimo jiné je nutným doplňkem seriózního zpravodajství. Dokonce bych tvrdil, že bez ní bude veřejný diskurz invalidní," říká v podcastu Chyba systému systému expert na otevřenou státní správu. Oldřich Kužílek, dřív satirik Olaf Lávka.

„Nádech svobodného ducha v české společnosti postupně vysyčí. Cokoli, co je zrovna trendy nebo jaká je aktuální ideologie, se použije pro omezování toho, co překračuje vizionářství a otevřenost satiry,“ je přesvědčený Kužílek.

Tento trend je podle něj patrný zejména ve velkých a veřejnoprávních médiích, která si zachovávají pověst seriózní instituce schopné vyjít s každým a podávat pouze ověřené informace. Společenské kritice se proto v současnosti více daří na YouTube kanálech nebo na TikToku.

„Příkladem jsou Fabulace Jana Špačka, který je zástupcem mladé generace. A zvládá dělat opravdu dobrou politickou satiru. Kolikrát se dostane k politikům a političkám blíž než standardní novináři a odhalí je nečekaným způsobem,“ vyzdvihuje Apolena Rychlíková.

Vlastní tvorba je ekonomicky udržitelnější

Špačkovi a dalším se ale podle ní nevyplatí vstupovat do zavedených institucí, protože vlastní tvorba je pro ně ekonomicky udržitelnější. A zároveň nepodléhají schvalovacímu procesu ani normám mediálních domů.

„V 90. letech jsme si dělali legraci z hlavounů. Ale dneska už nebude nikoho moc zajímat, jestli si děláme legraci z Andreje Babiše (ANO), Petra Fialy (ODS) nebo Pavla Blažka (pozastavené členství v ODS). Už jsme totiž zvyklí, že všichni na sítích nadáváme na hlavouny,“ srovnává současnou a někdejší satiru komentátor David Klimeš.

Společensky je přitom satira velmi pozitivní a žádaný typ obsahu, je přesvědčený Kužílek. „Má schopnost odkrývat hranu veřejného diskurzu, to je to jádro pudla,“ vysvětluje.

‚Nepropadnout panice elit‘

„Jde o to, aby v sobě národ pěstoval klid vyslechnout tu šílenost, kterou někdo říká, a nevyděsit se, nepropadnout tomu, čemu se v teorii svobody projevu říká panika elit. Tedy to, že bráníme nějaké hodnoty, které ale ještě nebyly dotčeny. A děláme to proto, že právě neznáme tu hranici,“ přibližuje někdejší rozhlasový satirik.

Na to je podle něj ideální rozhlasová satira, která snadno a efektivně vytvoří zdání opravdovosti. Mezi úspěšné příklady z 90. let řadí například Rádio Mama.

„Jako satirik nemusím být komentátor, můžu se do toho upřímně zamotat, mystifikačně se do toho ponořit a nevyjadřovat, že někoho kritizuju. Ale vyvolám situaci, která to nasvítí a to u posluchačstva potom způsobuje slastné odfouknutí si nad klíčovým problémem – to je rozdíl my a oni,“ popisuje.

„Proto satira hodně posiluje demokracii a patří organicky hned vedle zpravodajství,“ zdůrazňuje a dodává:

„Zpravodajství je definováno ověřením informace ze dvou nezávislých zdrojů, takže je to nutně neuvěřitelně malá část reality. A co ten zbytek? Tam přichází ke slovu politická satira.“

Poslechněte si celý politický podcast Chyba systému.