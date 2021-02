Nadšenci staví u Brna ve starém vagónu saunu pro dvacet lidí, pojede rychlostí až 80 kilometrů za hodinu

Na tuzemské koleje pravděpodobně brzy vyjede první pojízdná sauna. Když to vyjde, lidé se v ní budou potit při osmdesáti stupních v rychlosti až 80 kilometrů za hodinu. Bude se moct skutečně používat i za jízdy? „Čekáme teď na právně závazný názor drážního úřadu,“ řekl pro Český rozhlas Brno Albert Fikáček. Fotogalerie Brno 11:14 21. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starý zelený vagón je už uvnitř opravený, teď nadšenci dolaďují poslední detaily. | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas Brno

Parta kamarádů z Brna teď tráví skoro každý víkend ve Veselí nad Lužnicí. Mají tam odstavený vlak, jehož součástí má saunový vagon být.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si: Jaké je to postavit saunu na kolejích

Zvenčí ještě vypadá jako klasický starý zelený služební vůz, jeho útrobami však už voní čerstvé smrkové a osikové dřevo.

V těchto dnech se uvnitř objevilo i srdce sauny, kamna s žulovými kameny. „Budete u toho, když se v nich poprvé zatopí,“ upozornil iniciátor projektu Albert Fikáček pro Český rozhlas Brno.

Nadšenec už z jiného vagónu dokázal udělat prostor pro koncerty. A v hlavě má celý podobný netradiční vlak, který by se svou lokomotivou křižoval nejen Českou republiku.

Jedno je zatím vysoce pravděpodobné. Saunový vagón pojede většinou na konci vlaku. Umožní cestujícím z okna v zadní stěně vyhlídku na trať.

Takto by mohla sauna ve vagónu vypadat, až bude fungovat. Nadšenci zkoušejí pózovat už od začátku stavby. | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas Brno

Kde se ochladit?

A nadšenci už vymýšlejí, jak vyřešit ochlazování, pokud pro patřičnou zastávku nevyberou třeba nějaké odlehlé zasněžené nádraží.

Fotogalerie (5)



Sauna nezabírá celý vagón, bude tam i druhá místnost. A v ní třeba nezbytná sprcha. Bude možné přejít i do dalších částí vlaku, který nadšenci kolem Alberta Fikáčka dávají dohromady.

Dovnitř sauny by se mohlo po zprovoznění - a poté, co to umožní koronavirová opatření - vejít až dvacet lidí.

„Čekáme teď na právně závazný názor drážního úřadu,“ řekl autor myšlenky k tomu, jestli skutečně bude možné saunu provozovat i za jízdy.

Projekt zatím autor platí hlavně ze svého a z darů lidí, které nápad zaujal.