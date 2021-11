Kouření škodí i v malé míře, sázení ne, tvrdí šéf Tipsportu. Rizikové hráče přesto chce včas odhalit

K patologickému hráčství mají sklony asi dvě tři procenta našich klientů, tedy jednotky tisíc lidí, míní šéf sázkové kanceláře Tipsport Petr Knybel. „Vědecké studie často vychází z odhadů, odborníci nemají tvrdá data, která máme my. Teprve spojením adiktologů a nás můžeme dojít k hodnověrnému závěru,“ tvrdí. Největší konkurenti na trhu –Tipsport, Šance, Fortuna a Sazka – se letos zavázali, že ti, kteří mají s hraním problém, už si u nich nevsadí. Praha 23:12 29. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tuzemské sázkové kanceláře se letos dohodly, že se zaměří právě na problémové klienty a vyvinou systém, jak je včas odhalit | Zdroj: Shutterstock

Podle Knybela nelze iniciativu sázkařských firem zcela srovnávat s tím, když výrobci alkoholických nápojů nabádají k tomu, aby lidé pili rozumně.

„Základní rozdíl vidím v tom, že i pokud někdo pije, nebo kouří méně, tak mu to pořád ubližuje. Stejně to škodí jeho zdraví. Zatímco když bude někdo sázet kontrolovaně, tak z toho může být naprosto neškodný koníček. A my tvrdíme, že 97 až 98 populace nemá v souvislosti s hraním žádný problém,“ uvedl pro Český rozhlas Plus.

Algoritmus rizikových hráčů

V Česku se koncem listopadu konal Týden zodpovědného hraní. A tuzemské sázkové kanceláře se letos dohodly, že se zaměří právě na problémové klienty a vyvinou systém, jak je včas odhalit.

„Je to práce s daty, pak to bude i právničina. Určitě narazíme na spoustu legislativních problémů třeba s ochranou osobních údajů. Budeme potřebovat spoustu odborníků, lékařů a psychologů, kteří by nám s tím pomohli,“ předpovídá Knybel s tím, že algoritmus na odhalování rizikových hráčů by měl fungovat do roka.

Projekt má vycházet z rozhovorů se závislými hráči. Jejich výpovědi chtějí firmy spárovat s daty o klienty sázkových firem.

„Pakliže budeme vědět, že někdo hraje podobným způsobem jako člověk, který se třeba dostal do léčebny, tak ho budeme moci varovat. To je hlavní cíl. Je dost možné, že třeba někteří klienti nebudou rádi, když jim budeme doporučovat, jak změnit svoje chování,“ uvažuje Petr Knybel a dodává, že ho potěší každý včasný záchyt a pomoc jednotlivci.

