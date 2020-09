Lékař bez hranic Šebek: Byl bych rád, abychom se v druhé vlně chovali trošku racionálněji

„Začátek pandemie koronaviru vedl k tomu, že najednou všichni stáli při sobě. Bez ohledu na náboženství či politickou orientaci. A to je přesně ta vlna entuziasmu a solidarity, kterou bych si přál, abychom zažehli ve společnosti,“ vyzývá Tomáš Šebek, člen Lékařů bez hranic a chirurg v pražské Nemocnici Na Františku. Praha 23:26 8. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Byl bych strašně rád, kdyby si ten jemný políček, který teď ta část naší civilizace, která žije v bublině, že je všechno v pořádku, dobře uvědomila. A počítala s tím, že do budoucna jsme prostě všichni na jedné planetě, a když se něco stane na jednom konci, mělo by to zajímat i ten druhý konec,“ říká lékař.

3 otázky na epidemiology. ‚Pokud nepřitvrdíme, koronavirus námi proletí větší silou než na jaře,‘ shodují se Číst článek

„Měli bychom se zbavit pocitu domnělé bezpečnosti. Ta prostě nyní neexistuje,“ dodává. Zároveň ale zdůrazňuje, že bychom neměli symbolický políček, který nám pandemie uštědřila, proměnit v permanentní úzkost.

„Doufám, že si z toho vezmeme to lepší, že na sebe neušijeme boudu ve smyslu přísnějších opatření, zásahu do osobních práv a tak dále,“ vysvětluje.

„Že budeme schopni tyto věci řešit pomocí vědy, čísel či faktů. A emoce, aby šly trošku stranou, abychom se spíš zabývali tím, jak lidstvo posunout zase dál. Ale já věřím, že to zvládneme. Nakonec jsme tady na té planetě strašně dlouho.“

Vybalancovat střední cestu

Jako Lékaři bez hranic mu prý nepřísluší hodnotit politické události v Česku. „Ale pokud se bavíme o společnosti a vyloučíme teď politiku a představitele, myslím si, že i na těch nejvyšších úrovních bychom se mohli chovat v zásadě mnohem lépe,“ míní.

Evoluční biolog radí v uzavřených prostorách nepřetápět. Virus se dokáže rychle přizpůsobit Číst článek

Připouští, že organizovat zemi v době pandemie není jednoduché. „Jakkoliv nejsem fanouškem současné vlády, tak některá opatření – hlavně na začátku, kdy opravdu nikdo nic nevěděl – byla na místě. Teď bych byl rád, abychom se v druhé vlně chovali trošku racionálněji,“ vybízí.

Na místě je podle něj zapojovat více získané know-how - to, co už jsme zjistili - a očekávat v blízké budoucnosti vakcínu. „Byl bych rád, abychom nešli úplně švédskou cestou. Vybalancovat to tak, abychom měli vždy možnost šlápnout na brzdu a na druhou stranu se snažit žít co nejvolněji,“ nastiňuje Šebek.

„Moc bych si přál, aby naši nejvyšší představitelé hodně naslouchali odborníkům. Je mi třeba líto odchodu docenta Rastislava Maďara. Myslím si, že to byl člověk na svém místě, jakkoliv stál za některými restriktivními opatřeními, ale pak hlavně rozvolňoval karanténu. Odborníci tohoto typu by měli být vyslyšeni a podle jejich doporučení bychom se měli řídit. Pak věřím, že to všechno dobře dopadne.“

Aby se medicína nezastavila

Kvalitu zdravotní péče v Česku považuje Tomáš Šebek za jednu z nejvyšších v Evropě, ale zároveň upozorňuje na problém její dostupnosti v době pandemie.

Hygiena zvažuje, že bude trasovat jen vážné případy, řekl Babiš. Změny by se mohly týkat i respirátorů Číst článek

„Myslím si, že medicína se zastavila až příliš. Než si na to všichni zvykli, tak to chviličku trvalo. Ale myslím, že teď už jsme docela dobře vybaveni vědomostmi, a doufám, že nenastane nic takového jako nedostupnost péče – ať už primární, nebo na specializovaných pracovištích nemocnic,“ věří.

„Bylo to varování a zároveň impuls. Jsem celoživotní fanda technologií, distanční přístup k lékařské péči v medicíně mi připadá naprosto logický. Navíc už je v zemích kolem nás prověřený,“ pokračuje.

„Na chviličku jsem nabyl dojmu, že se vracíme do středověku k tužce a papíru, zatímco právě v této době bychom ideálně mohli takovou věc bezvadně využít k prospěchu jak lékařů, tak pacientů.“

„V některých situacích byl ale opak pravdou. Přišlo mi, že najednou zejména odborná veřejnost zvedá zbytečně varovný prst, jako by se tomu bránila. Jako kdyby někdo říkal, že je vzdálený přístup k lékaři náhrada fyzického kontaktu s lékařem. Ale mezi tím v žádném případě není rovnítko,“ vysvětluje Šebek.

„Je to jakýsi logistický pomocník, aby se pacient a lékař k sobě mohli přiblížit na co nejbezpečnější vzdálenost bez fyzického kontaktu. A teprve po analýze problému pacienta buď může dojít ke kontaktu, nebo ne. K tomu telemedicína, tedy vzdálený přístup, je.“

Celý rozhovor Barbory Tachecí s Tomášem Šebkem si můžete poslechnout ze záznamu.