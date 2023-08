Prošlý ‚pepřák‘ na dně kabelky vás neochrání. Lepší je propiska, miřte na citlivá místa, radí lektor

Instruktor Viktor Brebera se věnuje výcviku bojových umění, střelby i krizové první pomoci, která se může hodit například po autonehodě. „Na prvním místě je vždycky bezpečnost. A potom – každý má u sebe dnes telefon. Není problém vytočit 112. Jestli pomůžeme zraněnému člověku fyzicky, to záleží na vašich dovednostech, výcviku a schopnostech. Ale telefon, to je minimum, co se dá udělat,“ říká pro Radioporadnu pardubického rozhlasu. Pardubice 0:10 20. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S taktickým perem se dá i psát. Důležitější je ale druhá strana, která je určená pro sebeobranu | Zdroj: Profimedia

V krizové situaci je na prvním místě nepodlehnout strachu, zdůrazňuje Brebera. „Strach zavírá oči, vede k tunelovému vidění,“ upozorňuje lektor. Častou krizovou situací, do které se mohou lidé dostat, jsou následky autonehody.

Zvládnout stres se dá tak, že se člověk soustředí na svůj dech. „Stres se dá potlačit tím, že se rozdýcháme,“ říká Brebera.

Pepřový sprej

Ženy často nosí v kabelkách pepřový sprej. „Není to špatně, ale je potřeba s ním umět pracovat,“ říká Brebera.

„Často se setkávám s tím, že ženy přijdou na kurz a zajásají, že mají nějaký ten obranný předmět. Chvíli čekáme, než velká hromada z kabelky putuje na stůl, než se ze dna konečně vynoří sprej. Otočím ho a zjistím, že už není funkční, protože je deset let prošlý,“ popisuje své zážitky z kurzů instruktor.

S každou věcí určenou k obraně je třeba trénovat, připomíná Brebera. Ať je to pepřový sprej, taktické pero nebo střelná zbraň. S pepřovým sprejem doporučuje jít do přírody a zkusit se strefit třeba na strom.

Taktické pero

Taktické pero vypadá jako větší propiska, dokonce se s ním dá psát. Důležitější je ale druhá strana s mírně zakulaceným hrotem, který dokáže útočníkovi způsobit bolestivé rány. Pero bývá z lehké kovové slitiny s vroubkovaným tělem pro dobrý úchop.

Instruktor sebeobrany Viktor Brebera | Foto: Jitka Slezáková | Zdroj: Český rozhlas

„Nejmocnější zbraní je obyčejná propiska. I s tou se můžeme účinně bránit. Ale taktické pero se hned tak nezlomí a odolá většímu tlaku,“ srovnává Brebera a vysvětluje:

„Útočníka nezabije, ale použitím na citlivá místa mu způsobí bolest a my se můžeme vyprostit z úchopu. Je to bolestivé i pro odolné muže, když víme, kam udeřit.“

I sebeobranu s perem je důležité se naučit dopředu. „Zacházet s ním učíme zdravotní personál, který se může dostat do konfliktu s neovladatelným člověkem,“ dodává instruktor Brebera.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.