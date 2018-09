Nedělejte ze sebevrahů pachatele, pište o nich radši ‚zasebevraždil se‘, vyzývají britské osobnosti média

Každý rok si po celém světě vezme život na 800 tisíc lidí. Statisticky tak připadá jedna sebevražda na každých 40 vteřin. Vyplývá to z údajů Světové zdravotnické organizace. Na pondělí připadá Světový den prevence sebevražd. A třeba ve Velké Británii se celebrity a významné osobnosti rozhodli změnit přístup médií k sebevraždám. Londýn 11:21 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroverzní sebevražedný přístroj Sarco | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mezi 130 signatáři iniciativy proti sebevraždám je třeba skotský spisovatel Ian Rankin, londýnský starosta Sadiq Khan nebo herec a komik Stephen Fry. Za iniciativu se postavili i britští poslanci a organizace Samaritáni a Mind, které se zabývají psychickým zdravím.

Dopis vyzývá média, aby přehodnotila současné používání výrazu sebevražda. V Británii se v těchto případech mluví o tom, že někdo „commited suicide“, tedy stejně jako v Česku „spáchal sebevraždu“.

Důležité je tady slovo „spáchal“. Signatářům dopisu se totiž nelíbí, že takové články či reportáže automaticky obviňují člověka z toho, že spáchal nějaký zločin, hřích anebo něco zlého a špatného. Argumentují přitom tím, že například v Británii není sebevražda už od roku 1961 klasifikována jako zločin.

Dopis novináře vyzývá k tomu, aby používala výraz „died by suicide“. Český ekvivalent by mohl být „zasebevraždil“ či „zasebevraždila se“. Vynechání slova spáchat je podle iniciativy důležité, protože současná společnost pak může sebevraždu chápat jako zbabělý čin nebo něco, co je v rozporu se zásadami víry. Přitom je to často jen vyústěním nesnesitelné fyzické či duševní bolesti nebo psychické poruchy.

Spekulace o sebevraždách

Dopis média zároveň vyzývá k tomu, aby se vyvarovala spekulací o sebevraždách. To se často stává v případě nenadálého úmrtí celebrit. Pokud je příčina smrti nevyjasněná, začne se prakticky pokaždé mluvit o možné sebevraždě. Výsledky vyšetřování jsou přitom k dispozici někdy i po dlouhých týdnech až měsících.

To se stalo třeba po smrti bývalé zpěvačky irské skupiny The Cranberries Dolores O'Riordanové. Poté co ji našli letos v lednu mrtvou v hotelové koupelně, spekulovalo se o sebevraždě. Až minulý týden přitom vyšlo po zveřejnění výsledků vyšetřování najevo, že se opilá utopila ve vaně a byla to nehoda.

Je zdokumentované, že takové zprávy mají negativní vliv na veřejnost, zvlášť u celebrit. Část populace se totiž se svými idoly ztotožňuje. A pokud má někdo psychické problémy, nebo je v těžké životní situaci, tak může smrt jeho oblíbené celebrity přispět k rozhodnutí si dobrovolně vzít život. Dopis argumentuje studií, podle které se po sebevraždě amerického herce Robina Williamse v roce 2014 zvýšil počet sebevražd o deset procent.

Jak poznat sebevraha

Jak se má člověk zachovat ve chvíli, když u někoho ve svém okolí zpozoruje sklony k sebevraždě, tím se zabývá například Národní ústav duševního zdraví. Ten u příležitosti Světového dne boje proti sebevraždám zveřejnil na svých webových stránkách materiály, které lidem pomůžou potenciálního sebevraha poznat.

„Může vykazovat takové jednání, kdy ruší své facebookové účty, zbavuje se majetku, mluví o tom, že jeho život nemá cenu. Můžou ukazovat na nějaké příznaky toho, že člověk na sebevraždu myslí, a pak je velmi důležité to pojmenovat a zeptat se toho člověka přímo, jestli má nějaké sebevražedné myšlenky,“ řekl Radiožurnálu vedoucí sociální psychiatrie ústavu Petr Winkler.

Nejvíce ohrožení jsou podle něj psychicky nemocní lidé a zejména ti, kteří se o sebevraždu už pokusili. V Česku loni vzrostl počet sebevražd o šest procent. Život si tu loni vzalo skoro 1400 lidí.