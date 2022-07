Zboží z druhé ruky u Čechů boduje. Snaží se šetřit v secondhandech, bazarech i půjčovnách zboží

Použitá móda, knížky z druhé ruky nebo třeba vypůjčené hračky. Češi šetří domácí rozpočty, jak to jen jde. Byznys s použitými věcmi i půjčovny věcí tak v posledních měsících zažívají boom. Vyšší tržby hlásí nejenom secondhandy, ale taky bazary a antikvariáty. Vyplývá to z odpovědí většiny obchodníků s použitým zbožím, které Český rozhlas oslovil. Praha 17:04 28. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšší tržby hlásí nejenom secondhandy, ale taky bazary a antikvariáty (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zboží z druhé ruky nabývá u Čechů na popularitě. Nárůst zákazníků hlásí nejenom bazary a secondhandy, ale třeba i půjčovny hraček nebo kočárků.

„Ukaž Marianko, zkusíme tohle tričko? To vypadá, že by ti to mohlo být,“ říká maminka Martina svojí dceři. Snaží se ušetřit nakupováním oblečení z druhé ruky.

„Hledám nějaké zboží pro roční holčičku. Odlétáme k moři a vůbec se nám nevyplatí po zkušenosti s pětiletým bráškou kupovat nové věci, protože to má všechno na pár měsíců. Dřív jsme kupovali nové, ale teď preferuju klidně zboží ze secondhandu,“ vysvětluje Martina redaktorce Českého rozhlasu.

Není jediná, kdo tento způsob nakupování preferuje. Většího zájmu si všímá i prodavačka pražského secondhandu Kateřina. Podle ní začalo chodit víc zákaznic už před letními prázdninami.

„Nejvíc běží asi dámské oblečení. To se bere hodně. Markovala jsem i nějakých 12 kusů. Tady je jednotná cena, všechno stojí 69 korun,“ říká.

Třeba Renata, která má dětský bazar v Litomyšli, naopak zaznamenala nižší prodeje. Podle ní to ale může být tím, že v nabídce má převážně značkové zboží z Anglie, které je obecně dražší. Jeden kus stojí i několik stovek korun.

„V dnešní době je těžké sehnat kvalitní zboží za dobrou cenu. Musela jsem zvýšit ceny přibližně o 20 procent,“ vysvětluje.

Šetření nejen na oblečení

Nejde přitom jen o oblečení. Rodiny teď šetří i na nákupu kočárků, látkových plen nebo dětských postýlek. Často proto využívají speciální půjčovny.

Třeba Kristýna Farkašová z online půjčovny Ebuu vypočítává, že díky výpůjčkám můžou lidé oproti nákupu nového zboží ušetřit od 30 do 70 procent.

„Je patrný trend, že si lidé u nás nejdříve věci vyzkouší, a pak si to odkoupí, takže chtějí ušetřit pořizovací náklady, pokud by jim to nevyhovovalo,“ říká Farkašová.

„Maminky si můžou půjčit odsávačky mléka, těhotenskou módu. Na dětském oblečení může rodina během prvního roku dítěti ušetřit až 15 tisíc korun,“ doplňuje.

Zvýšenou poptávku hlásí i zakladatelka půjčovny hraček Toys and stories Martina Rosová. Podle ní rodiče motivuje nejenom ekonomická, ale i ekologická stránka. Ke sdílení formou předplatného nabízí přes internet víc než 550 hraček.

„Nejčastěji vidíme, že hračky jsou půjčené přibližně 4 až 6 týdnů, a potom je zákazníci mění. Na druhou stranu, pokud by se stalo, že vyberou hračky, které děti třeba nezaujmou, tak je můžou vyměnit okamžitě,“ popisuje.

Rozkvět antikvariátů

Obrovský prodejní boom zaznamenává v posledních týdnech i obchod s knížkami z druhé ruky – společnost Knihobot. Podle generálního šéfa firmy Dominka Gazdoše měsíčně na webu „protočí“ až 80 tisíc knižních titulů.

„My jsme uprostřed léta, kdy by měla být okurková sezóna a máme vlastně obraty větší než na Vánoce a meziročně jsou třikrát větší než loni touhle dobou,“ říká Českému rozhlasu.

Kvůli zdražování teď Češi hledají úspory, kde jen můžou. S horší finanční situací než před rokem se potýká polovina lidí. Zjistil to Index finanční situace domácností, který ke konci května zpracovala výzkumná agentura STEM, vyzpovídala přes tisíc respondentů.

Podle indexu lidé nejčastěji omezují nákupy potravin, oblečení a také obuvi.