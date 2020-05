Sedmiletá Francouzska vytvořila vlastní rádio. Radí, jak se chránit před nákazou, a pořádá rozhovory

Sedmiletá Francouzka z města Tours během karantény odstartovala své vlastní rádio. Ve vysílání posluchačům například radí, jak se ubránit před novým typem koronaviru. Do svých pořadů ale zařadila taky vtipy, recepty na vaření, hudbu a samozřejmě rozhovory se zajímavými hosty. Tours 7:59 3. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rádio Velpo mohou lidé poslouchat i přes podcastové platformy. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

„Dobrý den. Vítám vás při poslechu rádia Velpo, podcastu, který není pro hlupáky. V našem prvním díle uslyšíte zprávy, recept na vaření, vtipy, hudbu i poezii. Startujeme rádio Velpo!“

Sedmiletá Suzanne odvysílala první díl v polovině března. Od té doby jich stihla už přes dvacet. Každá epizoda má zhruba 15 minut a Suzanne je se svým otcem a přáteli připravuje čtyři krát týdně. Všechno začalo komunikací přes WhatApp, kde si s kamarády často vyměňovali i zvukové zprávy. Postupem času z toho vznikl blog a z blogu rádio. Jednotlivé díly si posluchači můžou stáhnout přes podcastové služby nebo si je můžou poslechnout na rádiu Campus Tours.

Mladá moderátorka se ve vysílání věnuje i současným tématům a pandemii koronaviru. Radí například posluchačům, jak se co nejlépe chránit: „Myjte si často ruce, kýchejte do lokte, používejte jednorázové papírové kapesníky a v případě, že jste nemocní, noste jednorázové roušky.“

V podcastech nechybí ani hudba. Suzanne ráda pouští známé francouzské i zahraniční zpěváky nebo kapely jako Beatles. Mladá Francouzka dává taky prostor začínajícím zpěvačkám a kamarádkám.

Archeolog, novinářka a kuchař

A co by to bylo za rádio bez rozhovorů se zajímavými hosty. Suzanne vyzpovídala třeba archeologa Pierra-Yvesa Lamberta, který se ve svých pracích věnuje Galům

„Epidemie existovaly i za časů Galů. Galové také žili ve městech, kde se právě nemoci šíří. O galském lékařství toho ale víme velmi málo. V některých hrobech jsme našli chirurgické nástroje a trepanované lebky. Myslíme si proto, že Galové mohli tyto nástroje používat k otevírání lebek,“ řekl Pierre-Yves.

V jednom z odvysílaných dílů se sedmiletá moderátorka učila od své starší kolegyně. Novinářky TV Tours Emilie Tardifové se zeptala, kterého hosta by ve svém pořadu ráda přivítala. „Myslím, že bych se ráda popovídala s Edouardem Baerem. Je to komik. Určitě ho znáte. Je to písař z filmu „Asterix a Obelix mise Kleopatra,“ uvedla v rozhovoru se Suzanne novinářka.

Podcast mladé novinářky začínal jako lokální projekt ve čtvrti Velpeau – právě odtud je jeho název. Postupně si rádio získalo posluchače i mimo město Tours, a i proto mladá novinářka rozšířila okruh svých respondentů. Na její otázky odpovídal například známý francouzský šéfkuchař Yves Camdeborde, který pracuje v Paříži.

„Nejhorší zákaznicí, kterou jsme měli, byla jedna Američanka. Rezervovala si v naší restauraci dvě místa na večeři. Všechno jsme připravili, prostřeli, chtěli jsme ji přivítat s velkou pozorností. Ona ale přišla se svým PSEM! Bylo to dilema. Říkali jsme, co asi tak může chtít. Trvala prostě na tom, aby její pes mohl jíst u stolu s ní.“

Posluchači se s mladou moderátorkou, manažerkou, techničkou i dramaturgyní v jedné osobě rozhodně nenudí. Suzanne by ve vysílání a tvorbě pořadů chtěla pokračovat i po 11. květnu, kdy by se děti měly vrátit do školy.