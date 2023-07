Otvírák netřeba. Na mistrovství v sabráži soutěžící otevírali sekty ešusem, sekyrou či šavlí

Putovní osmnáctilitrová lahev šumivého vína má od soboty nového majitele. Jako hlavní cenu z mistrovství České republiky v sabráži si ji odnesl mladý sommeliér Ondřej Zeman. Ve Valticích na Břeclavsku se stal devatenáctým šampionem v sekání sektů. Lahve tam soutěžíci otevírali nejenom šavlí, ale taky mobilem, ešusem, kšiltovkou či obručí od sudu. Valtice (Břeclavsko) 13:49 30. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrovství České republiky v sabráži | Foto: Tomáš Kemr | Zdroj: Český rozhlas

Šavle, golfová hůl, hrnek na cappuccino. Nástroje, které si soutěžící vybrali pro otevírání lahví, jsou různorodé.

Jeden z účastníků zvolil starou pilu, kterou jedním koncem opíral o zem. „Při sabřáži mám rád, když to stříká. Hodně velký výstřik to udělá, když to sekáte pilou,“ popisuje.

Výkony hodnotí čtyřčlenná porota podle bodovacího systému v tabulce. „Hodnotí se jistota, technika provedení, nápaditost a celkový dojem,“ uvádí Libor Nazarčuk.

V semifinále měli účastníci tři pokusy na třech lahvích. Ve finále měl každý z pěti postupujících dvanáct lahví k otevření. K show si mohl každý zvolit i svou hudbu. Nejlépe úkol podle poroty zvládl Ondřej Zeman.

Mistrovství České republiky v sabráži | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Nejsložitější bylo sekání nohama, kdy jsem měl šavli mezi nohama. Pak jsem si zakryl oči a šavlemi jsem si ty flašky našel a sekl do kříže dvě flašky naráz,“ říká vítěz soutěže Zeman.

„Většinu lahví otevřel napoprvé. Byla tam preciznost a za mě také elegance,“ hodnotí vítěze porotce a vícenásobný šampion v sabráži Kamil Prokeš.

Při soutěži přišla o hrdlo zhruba stovka sektů. Víno s useknutých lahví vypili diváci.

Čím vším otevřete lahev šumivého vína? Golfovou holí, starou pilou, kladivem, sekerou, skleničkou, pekáčem na buchty... nebo normálně šavlí. Ve Valticích je 19. mistrovství ČR v sabráži. Vítěz bere 18l putovní lahev vína. Každý rok se naplní a vygravíruje na ni jméno šampiona. pic.twitter.com/T1LE422dCC — Tomáš Kremr (@kremrt) July 29, 2023