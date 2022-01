‚Chodily mi e-maily od kamarádů, pochyboval jsem, že jsou pravdivé.‘ Senioři se učí poznat dezinformace

Jak vznikají dezinformace, kde si vyhledat ověřený zdroj nebo jak si zkontrolovat pravost fotografie v článku. Takové věci se učí senioři v kurzu ověřování dezinformací. Pořádá ho vzdělávací organizace pro seniory Elpida společně s organizací Transitions, která se věnuje například mediální gramotnosti. Kurzy jsou buď v Praze, nebo si je senioři můžou zkusit i na dálku online. Louny 14:37 16. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři se na kurzu učí, jak rozeznat fakta, nepodlehnout lžím nebo jak si třeba ověřit pravdivost fotografie (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já jsem se do kurzu přihlásil, protože mi chodila spousta e-mailů, o kterých jsem pochyboval, že jsou pravdivé. Chodily mi od kamarádů a od lidí, kterým docela důvěřuju,“ říká pro Radiožurnál jeden z účastníků Antonín.

Poslechněte si celou reportáž Jany Magdoňové

S panem Antonínem sedíme v knihovně po přednášce Univerzity třetího věku v Lounech. Chodí tam i paní Irena. Říká, že podezřelé řetězové emaily dokáže díky kurzu rozpoznat líp než dřív: „Už je tam něco nápadného, buď nějaká velká písmena nebo barevná, nebo to chce vzbudit nějakou emoci. Právě jsme si říkali, že se máme vždycky jako první podívat, jestli je tam autor. Potom jsme si ukazovali, jak dát obrázek na Google a vyhledat nějaký další.“

Podle Jaroslava Valůcha z organizace Transitions kurzy o ověřování informací a fake news pomohly nejen seniorům. „Prolomilo to celou řadu stereotypů, které jsem já o seniorech v tomto směru měl a myslím si, že velká část veřejnosti, odborné veřejnosti má. Stereotypy mám na mysli představu, že český senior je ten osamělý šiřitel fake news na emailu, který nám to tady celé kazí,“ vysvětluje Valůcha.

S tím souhlasí i psycholog a psychoterapeut Dalibor Špok. To, že je někdo senior, podle něj neznamená, že bude víc podléhat konspiracím. Zároveň ale upozorňuje na to, že se s vyšším věkem můžou častěji objevovat jiné okolnosti, které rozpoznání pravdy od lží už ovlivnit můžou.

„Může to být například proto, že jsou někteří z nich více izolovaní, někteří z nich mají méně aktivního života a více tím pádem sledují média a více jsou vystaveni, protože na to mají více času. Mají možná menší informační gramotnost, to znamená, že nepochopili princip jakým média fungují – tedy jinak než za jejich mládí,“ vysvětluje Špok.

Psycholog a analytik společnosti STEM Nikola Hořejš zdůrazňuje ještě jeden důležitý faktor, který u seniorů hraje v tomto ohledu roli. „Zranitelnost, ta možnost naletět něčemu, která taky trochu souvisí s technologickou gramotností, s tím jak jsem sžitý s internetem a s tím, co se na něm děje. To znamená, že se stoupajícím věkem tam byla větší pravděpodobnost, že se ti lidé v informačním světě ztratí,“ říká.

Pandemie koronaviru s tím ale podle něj zamíchala. „A to proto, že lidé řekněme třeba 60+ mají větší obavy z covid-19 a tudíž méně podléhají lžím a nepravdám o covid-19,“ popisuje Hořejš.

Organizace Elpida a Transitions otevřou kvůli velkému zájmu v únoru další, tentokrát opět online kurz, aby se mohli připojit senioři z celé republiky.