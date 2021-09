Tisícům seniorů hrozí ztráta bydlení. Kvůli vysokým nájmům se stěhují do sociálních zařízení a ubytoven

Až pětinu nájemníků na ubytovnách tvoří senioři. K takovému zjištění dospěli autoři nové Zprávy o vyloučení z bydlení. Dvaceti tisícům domácností seniorů pak podle zprávy hrozí ztráta bydlení. Autoři provedli šetření ve 150 ubytovnách napříč Českem a čerpali taky z oficiálních dat ministerstev a obcí nebo třeba Českého statistického úřadu. Praha 17:28 14. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvaceti tisícům domácností seniorů hrozí ztráta bydlení (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nájem je vysoký, přes 15 tisíc za 31 metrů čtverečních s balkónem. Je to normální byt ve starém domě, nejsou tam ani zvonky. Už to budu asi řešit způsobem, že se budu hlásit do domova s pečovatelskou službou,“ popisuje své potíže 71letá obyvatelka Prahy při čekání v řadě na polévku od charity. Její měsíční nájem se rovná průměrnému českému důchodu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Problémy s bydlením seniorů

O čtyři roky starší paní Adéla se z pronajatého bytu kvůli finanční tísni musela vystěhovat už před lety - do jedné z velkých pražských ubytoven.

„Já si platím dvoulůžkový pokoj v sociálním zařízení s jedním člověkem. Je to celkem dobré. Platím 8100 korun, tak mi to nějak vyjde.“ Paní Adéla si nestěžuje, i když byla zvyklá na život v běžném bytě.

„Já jsem měla byt na Žižkově, ale tam se pak tak zvedly nájmy u soukromníka, takže už to nebylo možné. Moje dcera žije v cizině, tak u ní bydlet nemůžu,“ říká.

Podle autorů Zprávy o vyloučení z bydlení se do podobných situací dostává v Česku čím dál víc seniorů - často právě i ti, kteří předtím celý život žili v běžném bytě. Ve stáří si ale kvalitní bydlení už nemůžou dovolit.

Druhá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí zlepšit dostupnost bydlení? Číst článek

„Nadměrné náklady na bydlení se týkají významně seniorů. Ti tvoří asi až polovinu domácností, které tím trpí,“ uvádí spoluautor zprávy analytik Platformy pro sociální bydlení Jan Klusáček.

Za nadměrné náklady se považuje, když domácnost vydá za bydlení přes 40 procent svých příjmů. Ulevit seniorům může třeba státní příspěvek na bydlení. Podle zprávy ho ale čerpá jen pětina seniorských domácností, které by na něj dosáhly. Ze zkušenosti Jaroslava Lormana, ředitele organizace Život90, která se seniory dlouhodobě pracuje, je hlavním problémem nízká informovanost a složité vyřizování.

Špatná informovanost

„Myslím si, že jednak o příspěvku nevědí, a když se snažíte si o něm přečíst na internetu, tak to není vůbec jednoduché čtení. Když si máte přečíst, co všechno tam patří a jak to všechno vyřídit, tak i ministerské a obecní portály jsou nevlídné pro seniory. Podle mě je odpovědnost státu informovat svoje občany o tom, na co mají nárok, jak je vlastně stát chrání,“ vysvětluje Lorman.

V Česku musí do roku 2050 vzniknout 28 tisíc lůžek v domovech pro seniory. Už nyní čekají i měsíce Číst článek

Dodává, že někteří senioři nechtějí příspěvek čerpat kvůli negativnímu vnímání příjemců dávek ve společnosti. Lorman se domnívá, že by Češi měli víc myslet na stáří a snažit se dopředu zabezpečit.

Autoři zprávy pak doporučují, aby v obcích fungovalo víc sociálních pracovníků, kteří pomůžou seniorům s problémy přímo v místě bydliště. Jako fungující příklad Klusáček uvádí taky kontaktní místa pro bydlení, kde můžou senioři své potíže řešit.

„To je věc, která existuje v několika obcích, kde se to osvědčuje, ale ve většině republiky není,“ říká.

Bezplatně a anonymně se senioři můžou ohledně bydlení i dávek poradit taky například na lince organizace Život90 s číslem 800 157 157. Ta funguje 24 hodin denně sedm dní v týdnu.