Průměrný senior musí vyjít se 110 korunami na jídlo denně, za potraviny utratí čtvrtinu své penze

Sto deset korun za den musí průměrně stačit seniorovi v Česku na nákup jídla. Radiožurnál to spočítal z nejnovějších dat Českého statistického úřadu a České správy sociálního zabezpečení. Někteří senioři si stěžují, že si nemohou dovolit jídlo, které by si přáli. Podle odborníků seniorům hrozí kvůli nekvalitnímu stravování zdravotní potíže. Praha 13:34 6. srpna 2019

Česká správy sociálního zabezpečení uvádí, že je průměrný důchod zhruba třináct tisíc čtyři sta korun. Jak uvedl Tomáš Chrámecký z Českého statistického úřadu, průměrný senior utratí za jídlo téměř čtvrtinu ze své penze.

„Důchodci utrácí za potraviny a nealkoholické nápoje zhruba čtvrtinu svých výdajů, všechny domácnosti v průměru kolem pětiny,“ řekl Chrámecký.

Vláda chce od příštího roku zvýšit průměrný důchod o 900 korun – změnu nedávno hájila ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD. Podle ní ale budou potřeba další reformy.

„Naše společnost stárne a bude stárnout a bude potřeba stále více peněz, nejenom na důchody ale i na sociální služby a budeme muset začít debatovat o tom, jak změnit daně, abychom celý systém ufinancovali,“ uvedla ministryně.

‚Méně než bych chtěla‘

Kolem třinácti tisíc korun dostává také 67letá Markéta Michálková z Berouna. Za jídlo utratí zhruba pětinu penze - nejvíc za maso. „Na mléko mám alergii, mléčné výrobky mi nechutnají, nejradši mám maso. Ne kuřecí ale hovězí. Bohužel si to nemůžu dovolit tak často, jak bych chtěla. Zeleninu kupuju dost, ale takové levnější druhy, mrkev a podobně,“ popsala seniorka.

Kvůli nekvalitnímu jídlu seniorům hrozí úbytek svalové hmoty i síly. To se projevuje nejdřív na svalech rukou, trupu a později i na nohách. A může to způsobovat častější pády.

„Určitě to může souviset s tím, že lidé hůře jedí, nemají dostatek zejména bílkovin a také hůře tráví, protože s vyšším věkem dochází ke změnám zažívacího traktu,“ říká ředitelka Gerontologického centra Iva Holmerová a přidává doporučení, jak by měla strava u seniorů vypadat.

„Dostatek zejména bílkovin, adekvátní složení tuků a nikoliv nadbytek sacharidů, zbytečných sladkostí. Zelenina a ovoce, což jsou důležité zdroje vitamínů. To je univerzální rada pro mladší seniory, to se pak mění s vyšším věkem, kdy je větší tendence k úbytku svalové hmoty. Tam bychom pak měli pamatovat zejména na to, aby strava byla vydatná,“ vysvětluje Holmerová.