Náctileté sestry na YouTube učí vrstevníky o ekologii. Získaly cenu Ekozásek roku

Patnáctiletá Eliška a třináctiletá Anička rok točí videa na Youtube o ekologii. Svůj kanál pojmenovaly Sestry v akci za záchranu života. Samy vysvětlují, jak šetřit vodou, třídit odpadky nebo chránit přírodu. Tento týden za to získaly environmentální Cenu Josefa Vavrouška v nové kategorii Ekozásek roku. Praha 12:11 18. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Teprve náctileté sestry se o přírodu zajímají odmalička. Proč s tím začaly, vysvětluje Anička: „Začaly jsme si uvědomovat zhoršující se stav planety, a tak jsme chtěly sdělit našim vrstevníkům řešení, co se proti tomu dá dělat.“

Mladí nechtějí, aby o jejich životě rozhodovali ti, kteří nerozumějí dnešnímu světu, říká sociolog Havelka Číst článek

„Přírodu milujeme odmalička, jsme k tomu i vychovávané ze strany maminky, a tak jsme chtěly rozšířit to, co žijeme dál a poslat to do světa. A vybraly jsme si k tomu sociální sítě,“ dodává Eliška. Videa si samy natáčejí a stříhají.

„Máme nějak rozdělené role, ale hodně konzultujeme nápady a scénáře pro videa společně. Já jsem technická opora a videa tedy stříhám, ale bez Aniččiny pomoci by to nešlo, protože třeba něco přehlédnu a ona mi pomůže to opravit,“ popisuje Eliška.

Reálné výsledky

Velkým tématem, které často řeší, je voda. Radí jak udržovat vodu v krajině, jak jí neplýtvat. Kromě poučných videí, kde o nějakém ekologickém problému vyprávějí, natáčejí i přímo v terénu. Například když pomáhaly hloubit tůně.

„My jsme většinu času ušlapávaly hráz okolo tůňky, a teď už se sem napouští voda, a je úžasné, když vidíme, že jsme pomohly něčemu, co opravdu už má výsledek, že už to vidíme,“ říká nadšeně mladá Anička. I díky tomu si sestry převzaly environmentální Cenu Josefa Vavrouška v kategorii Ekozásek roku pro mladé.

Další videa najdete tady, na jejich YouTube kanále.