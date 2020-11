Sestrou v záloze po třiceti letech. ‚Bojím se, ale jde o zdraví lidí,‘ říká dobrovolnice

Skoro po třiceti letech se vrátila ke svému původnímu povolání zdravotní sestry. Petra Valtrová pracovala po střední škole rok na chirurgii v Chebu, poté odešla do Prahy a stala se střídavě pořadatelkou výstav, veletrhů, a asistentkou ve firmách. Pracovně jezdí často i do Jižní Ameriky, kde měla být i teď. Epidemie ale její plány změnila. Díky portálu Sestry v záloze tak začala pracovat jako zdravotní sestra v Domově seniorů na pražském Chodově. Praha 17:42 12. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Valtrová se přihlásila jako dobrovolnice do Domova senioru v Chodově | Foto: archiv Petry Valtrové | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Samozřejmě jsem se bála a bojím se doteď, jde přece o zdraví lidí. Navíc ta technika obrovsky pokročila. Já jsem ještě odebírala krev skleněnými stříkačkami, dneska jsou vakuové a ty jsme vůbec neznala. Naštěstí mám známého, který vakuové stříkačky distribuuje, zašla jsem k němu a on mě to na umělé ruce naučil. Nějak jsem se zajela a dobrý,“ směje se žena se světlým copem na ramena při vzpomínce na jaro, kdy přišla do domova seniorů poprvé.

Sesterská uniforma Petře Valtrové sedí jako ulitá, takže klienti ani netuší, že jim podává léky, odebírá krev nebo že je převazuje, případně očkuje žena, která naposledy pořádala firemní prezentaci tavených čedičových výrobků v Mexiku.

„To nezapomenete. Občas jsem píchala injekce známým, ale odběry u lidí, kterým nejsou vidět žíly, to už je jiná. Snad jsem to zvládla,“ přemýšlí nahlas žena, kterou podstatně víc než vakuové injekční stříkačky, zaskočila rozbujelá administrativa, kterou musí jako sestra vyřizovat.

„Já bych chtěla mluvit s lidmi, snažím se o to, ale mám na patře čtyřicet klientů. O víkendu jsem byla poprvé sama na dvě patra, to máte skoro osmdesát lidí. Jenom změřit dvakrát teplotu tolika lidem... Není čas klientům nic říct a přitom oni na to čekají.“

Petra Valtrová není jediná, která se po letech vrátila k původní profesi a ředitelka Domova seniorů Ilona Veselá v tom nevidí problém. „Projdete zdravotnickým vzděláním a v těch lidech to zůstane. Profese zdravotní sestry se nezapomíná.“

Domov seniorů ale přijal i další pomocníky bez zdravotnického vzdělání, kteří vozí materiál, pracují ve skladu nebo v kuchyni. „Jsou to lidé z gastronomických provozů, kteří přišli o práci. Jedna žena sem přišla na jaře na brigádu a už tady zůstala,“ dodává spokojeně ředitelka, která se s nedostatkem personálu potýká průběžně. „Ošetřovatelky si se službami a příplatky vydělají 25 až 28 000 korun hrubého, sestry mají něco přes 30 000 hrubého.“

„Dost dobře nechápu, jak z toho mohou vyžít,“ diví se ještě pořád Petra Valtrová, se kterou mluvím na čerstvém vzduchu nedaleko jejího bytu, kde vyřizuje své další pracovní věci. Do domova seniorů se chystá na noční směnu. Pracuje na dvanáctihodinové směny, má plný úvazek a smlouvu podepsala do konce roku. Pak uvidí podle situace, jestli zůstane v Česku nebo se vrátí do Jižní Ameriky.