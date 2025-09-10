Setkání po 19 měsících. Princ Harry se setkal se svým otcem Karlem III., promluvili si u čaje

Princ Harry se ve středu večer po 19 měsících setkal s králem Karlem III. Mladší syn současného panovníka při své návštěvě Británie u příležitosti výročí úmrtí královny Alžběty II. zavítal do londýnského sídla Karla III. v Clarence House. Buckinghamský palác uvedl, že si s králem promluvil v soukromí u čaje.

Britský princ Harry, vévoda ze Sussexu, opouští 10. září 2025 Clarence House v Londýně na zadním sedadle auta. Princ Harry ve středu dorazil do londýnské rezidence svého otce, krále Karla III., na setkání, které se pravděpodobně uskuteční poprvé za 19 měsíců.

Princ Harry na snímku při příjezdu do londýnského sídla Karla III. v Clarence House. Ve středu večer se se svým královským otcem setkal poprvé po 19 měsících | Foto: Toby Shepheard | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

Naposledy se Harry s otcem setkal v únoru 2024 krátce poté, co královská rodina informovala, že panovník podstupuje léčbu rakoviny. Britská média spekulují o tom, že se králův zdravotní stav zhoršuje.

Harry zamířil na schůzku se svým otcem po návštěvě centra Královské univerzity v Londýně, které se specializuje na léčbu zranění způsobených výbuchy. V předchozích dnech navštívil hrob zesnulé bývalé panovnice a věnoval se také charitě.

Mladší syn krále Karla III. odstoupil v roce 2020 z královských povinností a přestěhoval se do Kalifornie, kde žije s manželkou Meghan Markleovou a jejich dvěma dětmi - Archiem a Lilibet.

Od svého odchodu se Harry spolu s manželkou vyjadřovali velmi kriticky o královské rodině v televizních dokumentech i v Harryho biografické knize s titulem Náhradník (Spare).

Princ Harry navštívil Londýn naposledy letos v dubnu, kdy odvolací soud zamítl jeho žádost o obnovení policejní ochrany v době pobytů ve Velké Británii. Případ bránil zlepšení vztahů, protože Harry v něm kritizoval krále u soudu.

Po vynesení rozsudku princ uvedl, že by rád dosáhl smíření s rodinou. "Nevím, kolik času mému otci ještě zbývá," řekl tehdy podle BBC.

Princ má napjaté vztahy také se svým bratrem a následníkem trůnu Williamem. Server televize Sky News informoval, že starší princ ve středu odjel do Cardiffu, a doplnil, že mezi oběma bratry neexistuje šance na setkání.

