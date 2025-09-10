Setkání po 19 měsících. Princ Harry se setkal se svým otcem Karlem III., promluvili si u čaje
Princ Harry se ve středu večer po 19 měsících setkal s králem Karlem III. Mladší syn současného panovníka při své návštěvě Británie u příležitosti výročí úmrtí královny Alžběty II. zavítal do londýnského sídla Karla III. v Clarence House. Buckinghamský palác uvedl, že si s králem promluvil v soukromí u čaje.
Naposledy se Harry s otcem setkal v únoru 2024 krátce poté, co královská rodina informovala, že panovník podstupuje léčbu rakoviny. Britská média spekulují o tom, že se králův zdravotní stav zhoršuje.
Harry zamířil na schůzku se svým otcem po návštěvě centra Královské univerzity v Londýně, které se specializuje na léčbu zranění způsobených výbuchy. V předchozích dnech navštívil hrob zesnulé bývalé panovnice a věnoval se také charitě.
Mladší syn krále Karla III. odstoupil v roce 2020 z královských povinností a přestěhoval se do Kalifornie, kde žije s manželkou Meghan Markleovou a jejich dvěma dětmi - Archiem a Lilibet.
Od svého odchodu se Harry spolu s manželkou vyjadřovali velmi kriticky o královské rodině v televizních dokumentech i v Harryho biografické knize s titulem Náhradník (Spare).
Princ Harry navštívil Londýn naposledy letos v dubnu, kdy odvolací soud zamítl jeho žádost o obnovení policejní ochrany v době pobytů ve Velké Británii. Případ bránil zlepšení vztahů, protože Harry v něm kritizoval krále u soudu.
Po vynesení rozsudku princ uvedl, že by rád dosáhl smíření s rodinou. "Nevím, kolik času mému otci ještě zbývá," řekl tehdy podle BBC.
Princ má napjaté vztahy také se svým bratrem a následníkem trůnu Williamem. Server televize Sky News informoval, že starší princ ve středu odjel do Cardiffu, a doplnil, že mezi oběma bratry neexistuje šance na setkání.