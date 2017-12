Jako by mi požehnal Pánbůh, říká třiaosmdesátiletá Jarmila. Díky Ježíškovým vnoučatům se setkala s papežem

Mezi vánočními přáními v projektu Ježíškova vnoučata byla i následující slova: „Chtěla bych se setkat s papežem Františkem.” Napsala je třiaosmdesátiletá Jarmila z třebíčského domova pro seniory. A její přání se splnilo. Díky Ježíškovým vnoučatům jí osobně požehnal papež František. „Bylo to, jako by mi požehnal Pánbůh,” přiznává v rozhovoru s Lucií Výbornou paní Jarmila. Ježíškova vnoučata Praha 20:25 15. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paní Jarmila při příchodu na generální audienci u papeže | Foto: Mária Pfeiferová | Zdroj: Český rozhlas

Setkání s papežem, to je zážitek, který si budete pamatovat navěky. Na tom se shodnou redaktorka Mária Pfeiferová, paní Jarmila i její ošetřovatelka Eva Šebová, tedy všechny tři dámy, které se v rámci projektu Ježíškova vnoučata dostaly do samotné blízkosti papeže Františka. Ve Vatikánu se zúčastnily generální audience, při které jim papež osobně požehnal.

„Už když Svatý otec vešel a stál asi padesát metrů od nás, začaly mi téct slzy,” přiznává redaktorka Mária Pfeiferová. „Největší zážitek pro mě bylo, když papež paní Jarmile požehnal. Už jen to, že se nám ji podařilo ve zdraví dovézt do Říma, bylo splněným přáním, ale tohle byl zázrak!”

Požehnání, to je složitá procedura

Generální audience je pravidelné středeční setkání, při níž se papež potkává s poutníky z celého světa. Jak ale redaktorka Mária Pfeiferová popisuje, po úvodní mši, promluvě a společné modlitbě veškeré oficiality končí. „Poté se papež zdraví s lidmi a delegacemi, nejvíc času ale stráví s lidmi se zdravotním postižením,” popisuje.

Že by Svatý otec požehnal i paní Jarmile, s tím nepočítal nikdo. A ani nemohl. „Je to složitá procedura, musí se o to předem žádat, přidat odůvodnění a podobně,” popisují dámy. „Díky milosti biskupa Vlastimila Kročila, velvyslance Pavla Vošalíka i lidí z Vatikánu ale došlo k zázraku. Udělali zkrátka pár ústupků a porušili protokol.”

„Když jsem přitom o požehnání pro paní Jarmilu požádal, bylo mi řečeno, že to není možné,” vzpomíná biskup Vlastimil Kročil. „Přislíbili mi to až těsně před audiencí, srdce zodpovědného člověka jsem obměkčil. A prostřednictvím redaktorky Márie Pfeiferové určitě požehnání dostal i projekt Ježíškova vnoučata.”

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt zaujal i Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich už tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. Pokud si žádné nevyberete, můžete třeba přispět na dražší dárky přes portál Slevomat. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Ježíškova vnoučata doplňoval také tematický týden o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Český rozhlas se zaměřil na problematiku stáří a stárnutí populace. Na serveru iROZHLAS.cz si můžete seriál pod označením Země seniorů připomenout.