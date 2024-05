Češi mají méně sexu, ale jsou spokojení, sexuální násilí většina obětí nenahlásí, říká výzkumnice

Češi mají sex méně často, většina je ale se sexuálním životem spokojená. Vyplývá to z průzkumu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Průzkum ukázal, že kolem sedmi procent lidí má neheterosexuální orientaci, zabýval se i otázkami sexuálního násilí či nátlaku. „To bylo jedno z těch velmi alarmujících zjištění,“ řekla pro Radiožurnál metodička výzkumu a vedoucí centra pro sexuální zdraví a intervence NUDZ Kateřina Klapilová. Rozhovor Praha 22:21 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle nového průzkumu mají Češi méně sexu než v roce 2013 | Foto: Andrea Piacquadio | Zdroj: Pexels / Pixabay

To základní zjištění tedy je, že lidé mají méně sexu než při minulé vlně tohoto výzkumu před 11 lety. Čím to je?

Ten výsledek vypadá jako obrovský rozdíl, protože opravdu ta frekvence sexu s druhou osobou jedenkrát za měsíc - u žen je to ještě méně - je v prudkém kontrastu s těmi předchozími daty, kdy se udávalo dva- až třikrát sexuální aktivity s partnerem za týden.

Nicméně v tom našem průzkumu se skutečně jedná o populační prevalenci, to znamená, že jsme započítali i lidi, kteří jsou v současnosti singl a kteří neprovozovali nikdy, nebo v posledním roce, sexuální aktivity. Takže ten průměr se nám trošku snížil.

To, co můžeme srovnávat, jsou pouze ta data v partnerství, která nám říkají, že lidé mají sexuální aktivity zhruba jednou až dvakrát za týden v rámci dlouhodobého partnerského vztahu.

Pokles tady je, ale není zas tak do očí bijící. Čím to může být? Pozorujeme výraznou změnu složení populace, takže nám do toho vstupuje větší proporce osob ve starších věkových kategorií, kde je frekvence sexuálních aktivit nižší.

A pak také pozorujeme větší procento osob, které nemají sexuální aktivity v těch nejmladších věkových kohortách, tedy 18 až 25 let.

Sedm procent lidí v populaci má podle vašeho průzkumu jinou než heterosexuální orientací. Jakou nejčastěji?

Je dobré říci, že v přepočtu na počet obyvatel je to obrovské množství lidí. Asi 740 000 lidí má neheterosexuální orientaci. Nejčastější byla bisexuální orientace, zhruba 3,2 procenta. Gayů byla dvě procenta a leseb 0,6 procenta.

Ptali jste se také na to, kolik lidí bylo k sexu donuceno hrozbami nebo násilím. Kladně odpovědělo 17 procent žen a pět procent mužů. Drtivá většina z nich, 93 procent žen a o 98 procent mužů, to přitom neohlásila policii. Proč? Co bylo tím hlavním důvodem?

To bylo jedno z těch velmi alarmujících zjištění, které poukazuje na problémy v systému prevence a osvětě v této oblasti.

Důvodem nenahlášení bylo z více než 40 procent to, že to ty osoby v tom okamžiku nevyhodnotily jako sexuální nátlak nebo sexuální násilí. Druhým nejčastějším důvodem byl stud, pak samozřejmě další známé bariéry jako strach, že se to někdo dozví, stigmatizace, strach z pomsty.

