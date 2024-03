Sexbyznys v Česku. Muži si stáhnou prstýnek a nevěra se nekoná, část to má místo terapie, míní expertka

Není pravdou, že ženy pracují v sexbyznysu jen z nouze. Mnoho z nich ano, ale některé sex baví, umí si nastavit hranice a třeba díky tomu procestují svět, upozorňuje v podcastu Radia Wave Moderní láska Kateřina Šádková z organizace Rozkoš bez rizika. „Klientky mi často říkají, že do erotických klubů si část mužů opravdu chodí popovídat. Jsou to muži, kteří by do psychoterapie nešli, ale nevadí jim zaplatit si pokoj se ženou,“ říká. podcast moderní láska Praha 7:15 16. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současnosti je sexbyznys v šedé zóně. Nic není zákonem zakázáno, ani dovoleno, popisuje Kateřina Šádková z organizace Rozkoš bez rizika (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Z průzkumu pro Radio Wave od Behavia vyplývá, že asi 5 procent lidí někdy zaplatilo za sex. Co přivede člověka do sex byznysu?

Naše klientky do sexbyznysu nejčastěji přivede tíživá životní situace. Potřebují například stabilizovat rodinný příjem, protože mají vysoké dluhy. Pak může být další skupina, která poskytuje sexuální služby. Sex je baví a plní si tužby, které by se k nim jinak nedostaly.

Jakou podobu má v dnešním Česku sexbyznys? Jako ho proměňuje online prostředí? Proč se někteří muži chodí vypovídat k sexuálním pracovnicím? Uslyšíte v celém záznamu rozhovoru

Takže to, že do sexbyznysu člověka přivede jenom nouze, zejména ta finanční a možná psychologická patologie, to je mýtus?

Určitě to neplatí a jsem ráda, že tenhle mýtus můžeme částečně vyvrátit. U nás v organizaci se primárně potkávám s lidmi, kteří jsou v nouzi.

I díky tomu, že máme i dermatovenerologickou ambulanci, tak potkávám ženy a muže, které jednoduše sex baví. Znají hodnotu svého těla a umějí se takzvaně prodat. Mají jasně dané hranice a sex je to, čím se chtějí živit.

Pokud bychom neměli v Rozkoši bez rizika ambulanci, tak se s touto částí klientek a klientů vůbec nepotkám.

Kdybych to vztáhla k našim statistikám, opravdu je množství těchto lidí menší. Více lidí k tomu něco dotlačí. Odhaduji, že jenom 20 procent našich klientů a klientek sex opravdu baví, ale pořád to není úplně zanedbatelné číslo.

Dál jsou tu ještě lidé, se kterými se vůbec nepotkám, protože nepotřebují sociální službu, nepotřebují naši dermatovenerologii. To číslo opravdu může být daleko širší.

Jak je to vlastně s legalitou sexbyznysu v Česku?

V současnosti je sexbyznys v šedé zóně. Nic není zákonem zakázáno, ani dovoleno. Jsou tu trestné činy jako obchod s lidmi nebo kuplířství. Ale pokud se toho někdo nedopouští, pokud si žena třeba jen potřebuje umořit dluh a do sexbyznysu vstoupí, tak si vydělá a ani ona, ani její zákazníci se ničeho nedopouští.

Kateřina Šádková z organizace Rozkoš bez rizika

Sundat si prstýnek



Co hledají zákazníci a zákaznice?

Důvody jsou opět různé. Mám to zprostředkované od našich klientek.

Častým důvodem například může být, že žijí v rodině, mají manželku a ta není ochotna nebo nemůže poskytnou nějakou sexuální aktivitu. Rozhodnou se dojít za erotickou pracovnicí a službu si zaplatit. Když to tedy stáhnu k mužům, omlouvám se mužské populaci, ale slyším častěji, že služeb erotických využívají.

Zároveň také může být skupina mužů, kteří se nechtějí vázat, kteří potřebují jenom sex na jednu noc. Je to jasně daná služba a berou to jako výměnný obchod.

Nebo to mohou být i mladší muži, kteří ještě nemají sexuální zkušenosti a chtějí se připravit na budoucí přítelkyni, aby byli schopni ji sexuálně uspokojit. Pro ně jsou naše klientky sexuálními koučkami.



Přijde mi velmi zajímavé, že i když je to jasná transakce, tak klientky mi často říkají, že muži jim předstírají, že jsou nezadaní. Sundávají si prstýnky nebo nemluví o manželce, přítelkyni nebo tak mlží a vytvářejí atmosféru, že je to doopravdy.

Protože pořád je tam stigma. Opravdu muži asi mají dojem, že když si sundají snubní prstýnek a nepřiznají manželku, tak se nevěra nekoná. Ale je to otázka.

Když si muži sundávají snubní prstýnky, vědí o tom jejich manželky, je to konsenzuální?

Nevím, jestli si na to troufnu odpovědět. Část těch žen to určitě neví.

Žádný vztah není stoprocentní. A pokud dva nejsou správně naladěni v sexu, tak věřím tomu, že jsou i rodiny, kde to mají otevřené, komunikují o tom. Říká se, že jsou ženy, které ví, že něco nejsou schopny poskytnout, tak manželovi dají zelenou.

I v průzkumu od Behavia vychází, že je devět procent mužů, kteří využívají placené sex služby a asi jen jedno procento žen. Z různých důvodů je to mužská záležitost. Máš zkušenosti se zákaznicemi, ženami?

Úplně minimálně. Opravdu jsou to ani ne procenta, spíš promile. V Rozkoši bez rizika jsme s klienty-muži, kteří poskytují sexuální služby, začali pracovat relativně nedávno, v roce 2020. Celkově takových klientů máme minimum.

Místo psychoterapie



Není vztah se sexuální pracovnicí i nějaká forma vztahovosti? Nevyhledávají je třeba i muži, kterým v životě něco chybí, třeba funkční vztahy?

Ano. Moje klientky mi často říkají, že do erotických klubů si část mužů opravdu chodí popovídat. Klientky pak říkají, že si připadají jako terapeutky. Někteří muži jsou opravdu ochotní zaplatit na hodinu pokoj a se ženou si jen povídat.

Kolik taková hodina se ženou na pokoji stojí?

Je to různé, ale ceny se mohou pohybovat od 1500 do 4000 korun. Pokud je to ve férovém klubu, tak klientka z toho dostane 50 až 60 procent. Bohužel jsou i kluby, které dávají menší podíl.

A neprospěla by takovým zákazníkům spíš psychoterapie? Nebylo by to pro ně levnější a výhodnější?

O tom bych polemizovala, co je pro zákazníka výhodnější. Služby psychoterapeutů také nejsou úplně levné a zároveň jich je zoufale málo. Kdo z nás psychoterapeuta nepotřebuje?

Bohužel čekací doby jsou dlouhé. A přece jenom, pokud se muž rozhodne zajít do erotického klubu, tak tam může jít hned. A také část mužů-zákazníků jsou typy, kteří by podle mě do psychoterapie určitě nešli.

Poslechněte si celý rozhovor o sexbyznysu v Česku, audio je nahoře v článku.