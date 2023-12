Zneužívání dětí na internetu je smutným fenoménem moderní doby. Ve virtuálním světě trávíme my i naše děti spoustu času. Navždy tam přitom po nás zůstává digitální stopa. Proč je nebezpečný takzvaný sexting a co to vůbec je? V rozhovoru pro Český rozhlas Sever odpovídá Lukáš Rössler z policejního oddělení kybernetické kriminality. Praha 12:41 11. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proč je sexting nebezpečný? (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Pod pojmem sexting si můžeme představit obsah se sexuální tematikou, a to jak v psané podobě, tak i v grafické či audiovizuální. Tento obsah se pak šíří pomocí informačních a telekomunikačních technologií, jako je například mobilní telefon nebo počítač,“ vysvětluje Lukáš Rössler.

Nahé fotky z internetu už nikdo nesmaže. Dospívající to často podceňují, varuje kriminalista Lukáš Rössler

„Spoustě lidem nedochází, že i když je v České republice sex povolen od 15 let, tvorba choulostivého obsahu, jeho distribuce nebo i uchovávání osob do 18 let je nezákonná. Jedná se tak o dětskou pornografii,“ doplňuje.

„V praxi to nejčastěji začíná na bázi dobrovolnosti – ty mi něco pošleš a já ti něco pošlu nazpátek. Později se stává, že oběť už své fotky posílat nechce, ale setká se právě s vydíráním, že když nepošle další, predátor ten obsah pošle dál – třeba do školy, rodičům a podobně. Pokud se na to nepřijde včas, mohou tyto situace končit tragicky,“ popisuje Rössler.

Proto je podle něj nejdůležitější prevence – a to jak ve škole, tak v rodině. „Dobré je, když policie navštěvuje základní a střední školy a provádí zde osvětu. I práce s rodiči je důležitá. Zneužívání se děje a my ho můžeme výrazně omezit tím, že se o tom budeme otevřeně bavit,“ doporučuje.

Rodiče by se měli snažit o to, aby měli vztah s dítětem založený na důvěře. Když se pak dítě dostane do těžké životní situace, může se jim bez obav svěřit – celému incidentu se tak dá včas zabránit. „Děti se totiž často nesvěřují právě ze strachu z reakce rodičů,“ uzavírá Rössler.

Co je to digitální stopa, jak ji omezit, na koho se v těchto situacích obrátit a jak probíhá vyšetřování predátorů? Celý rozhovor si poslechněte v audiu v úvodu článku.