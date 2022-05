‚Všichni věděli, že je mi dvanáct.‘ Děti ohrožuje na internetu sexting, intimní snímky se objeví i po letech

Máte přehled o tom, co vaše děti dělají na internetu? Důvěřujete jim nebo nemáte strach? Do poradny projektu E-Bezpečí píše stále víc dětí, které se setkaly s kyberšikanou nebo takzvaným sextingem, tedy sdílením intimních zpráv, fotek nebo videí. Komunikace ale může rychle sklouznout k vydírání a právě šikaně. Praha 7:00 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Se staršími dětmi a dospívajícími by rodiče měli mluvit hlavně o tom, co na internetu dělají (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jak jsem začal sdílet víc informací, tak najednou začalo přicházet více lidí, kteří se o vás zajímají,“ vysvětluje dnes šestnáctiletý student gymnázia, který začal tvořit vlastní videa na YouTube a příspěvky na instagramu ve 12 letech. S ohledem na věk jeho jméno nezveřejňujeme. S takzvaným sextingem se setkal velmi brzy.

„Jak zjistí, že jste nevinný dvanáctiletý kluk, tak těch nabídek přijde hodně. Všichni věděli, že je mi dvanáct, bylo jim tak od patnácti do pětadvaceti let,“ popisuje své zkušenosti se sextingem.

Dodává, že to nejhorší, s čím se setkal, byly nevyžádané nahé fotky. Ty obdržel někdy bez předchozí konverzace, jindy si s ním ale předtím psali. „Ten člověk si s vámi začne povídat, ptá se na to, jak se máte, co zrovna děláte, a pak najednou večer prostě buď přijde fotka, nebo vybízí k tomu, aby vy jste poslali nějakou fotku,“ dodává chlapec. Dnes už automaticky všechny tyto zprávy maže a jejich autory blokuje.

Dobrovolné posílání fotek

Podle odborníka na bezpečnost dětí na internetu a vzdělávání Kamila Kopeckého z Univerzity Palackého v Olomouci je ale tento případ nátlaku na děti a dospívající méně častý. Většinou si posílají takové fotky dobrovolně mezi sebou.

„Velké množství dětí to berou tak, že jakmile začnou s někým chodit, navážou nějaký kontakt přátelský, partnerský, tak v rámci toho kontaktu si vzájemně ti partneři začnou vyměňovat nějaké fotografie a často to sklouzne k fotografiím, které jsou více sexuálně explicitní, ať už jsou ty osoby zcela obnažené, nebo částečně obnažené, no a začne probíhat sexting,“ vysvětluje expert.

„Pokud jsme někomu tu fotografii poskytli, tak už nemáme nikdy jistotu, že ta fotografie neputuje někde internetem, že se někde nešíří dál. A máme mnoho případů dětí, které třeba provozovaly sexting, myslely si, že už to utichlo, že už ty fotografie nikde nejsou, že ten člověk, se kterým si ty fotky vyměňovaly, už nemá profil na té sociální síti, a najednou se ty fotky objeví třeba po dvou, po třech letech,“ upřesňuje následky takového chování Kopecký.

Přestože můžou mít Češi legálně pohlavní styk od 15 let, pořizovat a šířit jakékoli intimní materiály je podle zákona možné až od 18. Kolik dětí se se sextingem a následným vydíráním setká, se odhaduje jen těžko, většina to totiž nikomu neřekne, říká Kamil Kopecký.

„Když se podíváme do poradny e-bezpečí, tak drtivá většina případů, které řešíme každý rok, se týkají nějakého zneužití intimních materiálů. To je zhruba sedmdesát procent všech případů,“ dodává.

U menších dětí by proto Kamil Kopecký doporučoval nainstalovat rodičovský program na kontrolu mobilu a počítače. A dítě by o tom mělo vědět, potřebuje podle něj nastavit nějaké mantinely svého chování.

„Jednak na jedné straně je dobré limitovat čas, tedy nastavit takové věci, jako je večerka, jak dlouho může s aplikacemi pracovat a podobně a na druhou stranu i ten rodič potřebuje, aby dítě, kterému je třeba devět nebo deset let, se nedostalo k závadnému obsahu náhodně,“ popisuje ideální internetovou prevenci expert.

Se staršími dětmi a dospívajícími by pak rodiče měli mluvit hlavně o tom, co na internetu dělají, a zajímat se o jejich oblíbené hry nebo platformy, na kterých komunikují.