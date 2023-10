Sex od 15 let, sexting legálně až od 18, varuje policie. Posílání intimních fotek je mezi dospívajícími běžné

Strach z trestu, úzkost a nedůvěra k jiným lidem. To jsou podle dětských psychologů hlavní dopady na psychiku nezletilých, pokud někdo zneužije jejich intimní fotografie či videa. Takzvaný sexting - tedy dobrovolné sdílení intimního obsahu při dopisování - je přitom mezi dospívajícími běžný. Projekt E-bezpečí, který se zaměřuje na bezpečné chování na internetu, řeší každoročně stovky případů sextingu. Polovina z nich se týká nezletilých. Praha 17:13 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie řeší stovky případů zneužití intimních fotek (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jeden z případů, které řešil projekt E-Bezpečí, popisuje konverzaci mezi dvěma třináctiletými dívkami. Pavla po chvíli dopisování přemluvila Hanku, aby jí poslala svou fotografii. Z konverzace citujeme.

„Ty jsi na té fotce nádherná. Pošleš mi další?“

„Moc se mi nechce. Spíš pošli nějakou ty.“

„Dobře, mám jednu odvážnější. Jsem tam v podprsence. Nevadí ti to?“

„Nevadí, klidně mi ji pošli.“

„A pošleš mi taky nějakou svojí v podprsence?“

„Nechci, stydím se.“

„Nemusíš, jsme tu jen my dvě. Kámošky.“

„Tak dobře, posílám.“

Za profilem Pavly se ale ve skutečnosti schovával muž, který si takto dopisoval s víc než stovkou dětí ve věku od jedenácti do patnácti let. Mimo jiné jim vyhrožoval, že pokud nepošlou další fotografie, zveřejní na internetu ty, co už dostal. Nakonec byl odsouzen ke čtyřem letům vězení.

Intimní obsah nezletilých se ale na veřejnost dostane i jinými způsoby. „Velmi často nás kontaktují dívky, které se rozešly se svým přítelem. Po rozchodu dívkám začne poškozovat pověst. Začne třeba jejím jménem vytvářet profily na erotických seznamkách. Nebo začne intimní fotky šířit mezi spolužáky, “ popisuje vedoucí projektu E-bezpečí Kamil Kopecký.

Projekt E-bezpečí řeší asi 400 případů sextingu ročně, zhruba polovina z nich se týká mladších osmnácti let.

Společnost ESET, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, loni v průzkumu zjistila, že svůj intimní obsah někdy dobrovolně sdílel každý sedmý nezletilý. A s jeho zneužitím - tedy nedobrovolným zveřejněním nebo vydíráním - se setkala pětina z nich. Šetření se zúčastnilo téměř 1100 nezletilých i dospělých.

Na základních školách

Policie eviduje zneužití intimního obsahu právě u mladších osmnácti let a loni zaznamenala 780 takových případů. Ve skutečnosti je ale sexting daleko víc rozšířený.

„Mravnostní kriminalita patří do skupiny těch, kde je velká forma latence. A u sdílených intimních fotografií obzvlášť. Z policejní praxe jasně vyplývá, že určitá forma nekomerčního sextingu je velmi rozšířená i mezi dětmi na základních školách. A je to určitou součástí jejich komunikace především v rámci intimních vztahů,“ přibližuje mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Podle Moravčíka je problém i v tom, že sex sice můžou mít mladiství od 15 let, pořizovat intimní fotky nebo videa a následně je šířit, je ale legální až od 18. Pokud jejich intimní obsah někdo zneužije, častěji než na policii nebo rodiče se nezletilí obracejí na anonymní poradny.

„Často jde nejvíce o strach z trestu od rodičů. Anonymní linka je jednodušší cestou, kde dítě může ventilovat své obavy. A může se domluvit na prvních krocích, které podnikne,“ vysvětluje dětská psycholožka Kamila Ryšánková.

Právě svěřit se rodičům ale Ryšánková považuje za klíčové. Na to, jak je důležité o rizicích sextingu s dětmi mluvit, upozorňuje i společnost ESET. Ta vytvořila takzvané konverzační karty.

„Karty obsahují 54 otázek, které přibližují mnoho situací, se kterými se vy nebo vaše dítě můžete v online světě setkávat. Na kartách se objevují otázky jako: ‚Slyšela jsi někdy slovo sexting‘ nebo ‚Dá se poslat sexy fotka bezpečně‘,“ upřesňuje Vladimíra Žáčková z firmy ESET.

Pokud se nezletilému stane, že jeho intimní fotky nebo videa někdo zneužije, měl by podle Žáčkové s pachatelem ihned přerušit kontakt. Konverzace by si ale měl nechat, a následně se s nimi obrátit na policii.