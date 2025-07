Sexting zažívá zhruba třetina dospívajících. Dívky se po něm cítí hůř než chlapci

Sexting, tedy posílání a přijímání sexuálně laděných zpráv, je mezi dospívajícími poměrně častou aktivitou, po které se dívky často cítí hůř než chlapci. Nasvědčují tomu zjištění vědců z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. O studii Interdisciplinárního týmu pro výzkum internetu a společnosti (IRTIS) ve čtvrtek ČTK informoval mluvčí univerzity Radim Sajbot. Brno 9:43 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 45,3 % příjemců neočekávaného sextingu se cítí rozhozeně | Zdroj: Shutterstock

Konsenzuální sexting, tedy aktivitu se souhlasem zúčastněných, považují vědci za součást dospívání.

Nekonsenzuální sexting však může mít dalekosáhlé negativní dopady. Tým IRTIS do studie zahrnul 2500 českých dospívajících od 11 do 16 let. Zjišťoval, kolik jich obdrželo sexuální zprávu se souhlasem i bez souhlasu, kolik ji poslalo a jaké jsou jejich charakteristiky.

17:50 Nahé fotky z internetu už nikdo nesmaže. Dospívající to často podceňují, varuje kriminalista Číst článek

„Za posledních šest měsíců obdrželo sexuální zprávu očekávaně 15,4 procenta dospívajících, neočekávaně pak 18,4 procenta, tedy zhruba každý pátý dospívající. Dívky neočekávané zprávy dostávaly o něco častěji než chlapci,“ uvedla Michaela Šaradín Lebedíková, hlavní autorka studie publikované v časopise New Media and Society.

„Více zkušeností se sextingem mají dospívající, kteří jsou starší, vykazují symptomy deprese a osamělosti, mají vysokou míru touhy po senzacích (tzv. sensation seeking) a nižší míru spokojenosti,“ popsala Šaradín Lebedíková.

Studie se zaměřila i na dopady sextingu na krátkodobou duševní pohodu. Zhruba třetina těch, kteří obdrželi očekávanou zprávu, se z ní alespoň jednou měsíčně cítila „rozhozeně“.

U neočekávaných zpráv podíl stoupl na 45,3 procenta. Spokojeně se po očekávaném přijetí cítilo 26,5 procenta dospívajících a po neočekávaném pouze 10,2 procenta. Vědci také objevili v pocitech výrazné genderové rozdíly: zatímco chlapci častěji udávali, že se cítí po přijímání spokojeně, dívky se častěji cítily rozhořčeně.

3:42 Až 40 procent žáků devátých ročníků trpí depresí. Reforma výuky má zahrnovat práci s emocemi Číst článek

„Chlapci posílání sexuálních zpráv ostatním častěji chápou jako vtip a takové chování je více normalizované. Proto může být jejich přijímání vnímáno jako něco běžného. Navíc zahraniční výzkumy poukazují na to, že přijímání sexuálních zpráv od dívek chlapci vnímají jako potvrzení své maskulinity, a to zvyšuje jejich status mezi vrstevníky,“ uvedla Šaradín Lebedíková.

Naopak dívky neustále čelí dvojímu metru: pokud na sextingu nechtějí participovat, jsou označovány za pruderní, ale pokud na něm participují, jsou označovány za promiskuitní.

Nově se vědci zabývali také individuálními faktory, které s pocity po sextingu souvisí. Ve výsledcích však není žádný jasný vzorec. „To je důležité, protože to poukazuje na fakt, že ‚není sexting jako sexting‘ a různá sextingová chování je třeba chápat jako oddělené fenomény,“ řekla Šaradín Lebedíková. Podle vědců záleží na motivacích, kontextu a situaci.