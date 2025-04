Sexuálně zneužívané děti doprovázíme i k výslechům, říká ředitelka Dětského krizového centra Dušková

Dětské krizové centrum (DKC) funguje přes 30 let. Pomáhá týraným, sexuálně zneužívaným a zanedbávaným dětem. Podporu nabízí i rodičům, kteří se o pohlavním zneužití dovědí a netuší, jak postupovat. Podle statistik DKC v 63 procentech děti zneužívají otcové nebo otčímové. Ve 23 procentech jde o rodinné známé nebo sousedy. Praha 7:00 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polštářek se smajlíkem se zalepenou pusou je pro nás velmi důležitý, říká ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

„Tenhle polštářek se smajlíkem se zalepenou pusou je pro nás velmi důležitý. Většina dětí po nějakou dobu utajuje to, čemu jsou vystavené. Mohou být i zastrašované. Ten polštářek nám přesně toto ilustruje,“ vysvětluje v terapeutické místnosti pražského Dětského krizového centra Zora Dušková.

Drží v ruce jeden ze tří oboustranných žlutých polštářů. Pokoj připomíná dětskou hernu. Jsou v něm barevné koberce, kuchyňka, plyšáci a další hračky.

„Terapie hrou je náš nástroj, jakým dokážeme přinášet úlevu traumatizovaným dětem toho nejmladšího věku. Potřebujeme ukázat i emoce, proto celá řada smajlíků. Samozřejmě máme i ty radostné a příjemné. To je pro nás také důležitá součást práce. Snažíme se o to, aby ten časový úsek příjemných emocí narůstal,“ říká Dušková. Když polštářek se zalepenou pusou obrátí, je na něm úsměv.

Při terapii hrou se využívá i dětský domeček s panenkami a panáčky. Jsou v něm jednotlivé místnosti včetně koupelny a ložnice, aby mohlo dítě během hraní vše popsat. „Máme tady podnětový materiál, který evokuje rodinu, rodinné soužití a to, co se v rodině děje. Bohužel je smutným faktem, že většina dětí, se kterými v DKC pracujeme, je týraná nebo zneužívaná přímo ve vlastních rodinách.“

Terapie hrou pomáhá dětem, které se staly například obětmi týrání či sexuálního zneužívání | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Modelový příklad

Pro Dětské krizové centrum je důležité získat důvěru dětí. Proto jejich konkrétní příběhy nikdy veřejně nevypráví. Zora Dušková ale přibližuje modelový příklad sexuálně zneužívané dívky: je jí kolem 10 let a je zneužívaná dospělou příbuznou osobou.

Jako malá nedokázala rozeznat, že jde o sexuální zneužívání. Jak je ale starší, začne chápat souvislosti a svěří se kamarádce. „Děti jsou velmi moudré a bystré a tahle kamarádka informaci předá své mamince. Ta to vezme v plné vážnosti a kontaktuje maminku té zneužívané dívenky,“ vysvětluje na modelové situaci Dušková.

Pro matku zneužívané dívky je to velká rána a šokující situace. Volá na non-stop linku důvěry Dětského krizového centra. Tam dostane první emoční podporu a doví se, jaké potřebné kroky má podniknout. Začíná využívat ambulantní služby DKC.

„My si maminku pozveme a dáme si dostatečný prostor pro to, abychom si mohli zmapovat všechny okolnosti a informace, které maminka má. Musíme s ní zajistit bezpečí dcery. Potřebujeme, aby v další fázi do hry vstoupila policie,“ popisuje ředitelka DKC, která dál mluví o zneužívané traumatizující dívce.

Dívka vstupuje do péče psychologa a zažívá krizovou pomoc. S odborníkem se připravuje na policejní výslech. „Standardně do našich služeb patří třeba to, že doprovázíme dětské oběti trestných činů k výslechu. Ještě před ním psychologové to dítě připravují, pomáhají mu zpracovat obavy a strachy. Dítě dostane emoční podporu.“

Zneužívaná dívka je v následné terapeutické péči. „Celková délka péče, kterou dítěti poskytujeme, se odvíjí od toho, jak moc je traumatizované. Takže standardně můžeme počítat dobu půl roku, rok. Ale máme v péči děti, které dochází třeba dva, tři roky, i když ne v úplně intenzivním režimu.“

Některé děti bývají dál sledované v takzvaném kontrolním režimu, protože by se mohl jejich psychický stav měnit. Řeší se také období soudního řízení nebo doba propuštění pachatele. „Během soudu může přijít nová vlna emoční zátěže a stresu. Dál se dívka vrací do péče ve chvíli, kdy dochází k propuštění pachatele,“ vysvětluje ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková.

