‚Nechtěla jsem být jen hospodyní a nástrojem na sex.‘ Klára vzpomíná na vztah plný genderových stereotypů

„Měl ten styl myšlení, že mám být u plotny a nemluvit a on bude o všem rozhodovat," říká Klára, hrdinka druhé epizody podcastu Hranice násilí. Dnes už ví, jak důležité je mít nastavené hranice a vztahy díky tomu fungují jinak. Příběh její první romance, kdy jí partner vymezil roli ženy v domácnosti, komentuje psychoterapeutka Natália Schwab-Figusch a společenský kontext dodává socioložka Lucie Jarkovská.

„Jeho představa o sexu byla, že já jsem k němu nástroj. Když jsem řekla, že nechci, už jsme se dostávali do hádek,“ vzpomíná Klára na svůj první vážný vztah. Po zklamání z povrchnosti prvních vztahů byla ráda, že si našla kluka, se kterým se měli opravdu rádi.

Poslechněte si příběh Kláry, od které její první partner očekával poslušnost, péči o domácnost a každodenní sex

Problémy ale přišly brzy. „Nastěhovala jsem se k němu po čtyřech měsících, bylo mi čerstvě 18 let. Bydleli jsme v rodinném domě nad jeho rodiči. Najednou jsme museli nakupovat, starat se o sebe, převlékat postel, mýt nádobí, prát. Tím to začalo, vznikaly první hádky,“ popisuje Klára.

„Vplula jsem do toho nenápadně, bylo to plíživé. Pak jsem musela dělat všechno, co se týkalo bytu, nákupu a vaření, on přijel z práce a tím jeho aktivity skončily.“

„To, jak rychle z ní udělal svoji hospodyni, je zarážející. Rozdělení rolí bylo bez předchozího konsensu. On pracuje a ona sice chodí do školy, ale je hospodyně. A bylo to hrozně samozřejmé,“ komentuje psychoterapeutka Natália Schwab-Figusch, podle které bylo nestandardní i to, že se partneři příliš rychle sestěhovali.

„Myslím, že to je tak nastavené v mnoha rodinách, že otec vydělává peníze a tím to končí, máma má taky práci, ale stará se o domácnost a táhne to,“ přiznává Klára.

Patriarchální kultura

Socioložka Lucie Jarkovská upozorňuje na to, že jsme obklopeni patriarchální kulturou: „Která vymezuje určité role mužům a ženám, vloží jim to do hlav a do jejich představ o tom, jak má fungovat vztah a jak mají fungovat oni sami.“

V této kultuře platí genderově rozdělené role a děti se je od malička učí: děvčata pomáhají doma, kluci mohou jít sportovat. „Po ženách chceme hlavně, aby byly krásné a moc se neprojevovaly. I v dospělosti jsou pak zvyklé se stále kontrolovat, jestli svým jednáním náhodou neškodí,“ upozorňuje socioložka.

„Patriarchát toleruje také agresi. Od těch nejnižšcích projevů, jako jsou obrázky ve slabikáři, kde kluk tahá holčičku za cop – a my to považujeme za roztomilé, kluci jsou kluci. Pak že jsou kluci v sexu dravější, ale ne predátoři. A až když to přeroste určitou mez, tak řekneme, že to byly individuální příprady, ale nevidíme to jako součást kultury,“ říká socioložka Jarkovská a k mužským rolím dodává:

„Muži mají být hypersexuální, mít hodně zkušeností, k ženám přistupovat trochu instrumentálně. Hodně z nich to také nevyhovuje, ale často to musí hrát před ostatními, protože to je znak mužství a také aby si o nich někdo nemyslel, že jsou gay.“

Nárok na ‚ne‘ ve 30 procentech

„Neměla jsem v té době žádné představy o sexu. Ze začátku to bylo o souhlasu, když jsem řekla ne, tak to respektoval, ale pak už ne. Jeho představa byla, že já jsem nástroj na sex. Měla jsem nárok na ‚ne‘ tak ve 30 procentech, on měl zbylých 70 procent. Říkal, že to bude rychlé, však o co jde, že ho nemiluju, občas jsem byla přinucená, občas si raději řekla, že nechci další hádku, ať udělá, co potřebuje, a jdeme spát,“ vzpomíná Klára.

Jednou si její partner během sexu sundal bez jejího souhlasu kondom. „Dostala jsem panickou ataku, svíjela jsem se v slzách po kuchyni. On na mě ještě začal křičet, pak práskl dveřmi a jel za kamarády na pivo. Přetrpěla jsem to, odpustila jsem mu, usmířili jsme se a šlo to dál. Nevím proč, dnes bych se po tomhle s partnerem rozešla.“

Sundat kondom bez souhlasu partnera je přitom v některých zemích trestné, upozorňuje psychoterapeutka Natália Schwab-Figusch. „U nás to zatím trestné není, ale mělo by být,“ zdůrazňuje s tím, že Klára zažila v tomto vztahu sexuální násilí.

Nakonec se vzdělal

Klářin vztah se nakonec rozpadl. Partner ji z domácnosti vyhodil s tím, že chce skončit se stereotypem a seznamovat se s jinými ženami. Klára později odešla do Prahy za studiem.

„On se pak změnil, někdy po roce se mi omlouval, že nevěděl, že to dělá špatně. Ani neměl, jak se to dozvědět, jediný, kdo mu to říkal, jsem byla já. Posílala jsem mu příspěvky třeba od sdružení Konsent a myslím, že se potom edukoval,“ dodává Klára.

Celý podcast si poslechněte v audiozáznamu.