Holky-dávačky a kluci-grázlové. Oběti sexuálního násilí se často chovají nelíbivě, říká advokátka Hrdá

Není to tak, že by se dnes o sexuálním násilí mluvilo až příliš, tvrdí advokátka Lucie Hrdá. „Mediální pozornost jen konečně začíná odpovídat tomu, jak moc je to rozšířené," říká. „Nahlašováno je 90 procent domácího násilí. U znásilnění je to v průměru pět šest procent, přitom pokus o znásilnění, sexuální obtěžování nebo domácí násilí zažije každá třetí žena. Znásilnění dítěte je nahlašováno jen asi ve třech procentech případů."

Vadí jí zejména to, když se sexuální násilí u soudů bagatelizuje. Právě proto spoluzaložila platformu Bez trestu.

„Zveřejňujeme anonymizované rozsudky a tresty – často velmi nízké, které soudci udělili. Rozhodnutí tam jsou celá, každý si může přečíst, jak je odůvodněn nízký trest pro pachatele. A většinou tam to odůvodnění buď není, nebo je plné mýtů a bagatelizací,“ upozorňuje Hrdá v rozhovoru pro Rádio DAB Praha.

„Když znalec mluví o tom, že oběť znásilnění měla ráda sex, takže to na ní nezanechá následky. Takovéhle hlouposti a ten soud přikyvuje, protože tomu vůbec nerozumí, a pak to napíše do rozsudku. Tyhle věci vám ulpí.“

Znásilnění se totiž nepovažuje za něco, co oběti zničí život, vysvětluje advokátka:

„Přitom je to druhý nejvíce zraňující a závažný trestný čin: je vražda, pak nic, pak znásilnění a potom zase dlouho nic a až pak jsou všechny ostatní trestné činy. Jenže ke znásilnění se přistupuje jako ke špatnému sexu. Z toho není vidět, jak moc to obětem ničí životy.“

Soudci, kteří nemají vzdělávání ve viktimologii, vidí podle Hrdé jen to, že oběť je schopná mluvit a není fyzicky zraněná. „Nevidí psychické následky, které trvají po mnoho let i desetiletí. A tomu pak odpovídají tresty,“ říká.

„Kdyby vás někdo sedm let mlátil v parku, nebo unesl, zavřel by vás a tam mlátil, určitě by dostal jiný trest, než když to bude dělat u sebe doma.“ Lucie Hrdá (advokátka)

U domácího násilí je bagatelizace spojená s tím, že k násilí nedochází na veřejnosti.

„Kdyby vás někdo sedm let mlátil v parku, nebo unesl, zavřel by vás a tam mlátil, určitě by dostal jiný trest, než když to bude dělat u sebe doma. Je tam nepochopení toho mechanismu, proč oběť nemůže odejít. A že to není proto, že se jí to líbí, ale jsou tam viktimologické mechanismy, které úplně mění vzorec chování oběti, vzorec myšlení,“ vysvětluje advokátka a zdůrazňuje:

„V podstatě to potlačí i tak základní lidské pudy, jako je pud sebezáchovy a mateřský nebo rodičovský pud.“

Soudci si ale podle ní říkají, že společenská nebezpečnost není u domácího násilí taková, protože se to děje za zavřenými dveřmi a ne náhodným lidem.

„A vůbec tam nedochází k pochopení toho, že domácí násilí je nebezpečné právě proto, že vám to dělá člověk, který má být součástí vaší bazální rodiny, ten, komu důvěřujete nejvíc. A právě proto je to mnohem víc zraňující, než když vám to udělá někdo jiný. A že pak jsou mnohem horší i následky a že společenská nebezpečnost je mnohem vyšší,“ přibližuje Hrdá.

Když se oběť chová nelíbivě

Společnost se dozvídá jen asi o třech procentech případů znásilnění dětí.

„Je velmi časté, že se u dětí v důsledku pohlavního zneužití nebo znásilnění dochází k tomu, že se potom v dospělosti mnohem častěji stávají obětí tohoto trestného činu. Podvědomě se vystavují nebezpečným situacím. Dochází u nich ke ztrátě důvěry v sebe sama a naopak ke ztrátě pocitu nebezpečí,“ vysvětluje Hrdá.

Lidé totiž čekají takzvanou dokonalou oběť. Takové dítě by mělo být podle Hrdé sedět tiše v koutě a plakat.

„Ale už si nepředstavíme, že to může být takový ten třídní grázl, co krade a bere drogy. Nebo holka takzvaná dávačka, která se vyspí s každým. To je pro nás velmi nelíbivá oběť. Ale bohužel je to tak, že děti, které se staly obětí domácího a sexuálního násilí, se velmi často chovají právě nelíbivě.“

Jde o způsob, jak oběti volají o pomoc a jak se dál zraňují, vysvětluje advokátka.

„Protože mají pocit, že si za to mohou samy, že to dovolily pachateli. Nebo že se jim to dokonce i mohlo líbit. Ale orgasmus je věc fyziologická a vůbec to nemusí znamenat, že se to oběti líbí. Mám klientku, která orgasmus zažila s vlastním otcem a po celý život už nikdy nic. Bylo jí deset let,“ upozorňuje Hrdá.

„Dítě nemá fyzickou převahu. Nemá mocenskou převahu. Nemá to kam jít oznámit a ani neví, jak se to dělá. A ještě mu někdo říká, že je to normální.“ Lucie Hrdá (advokátka)

To, že se 97 procent znásilnění dětí nikdy nenahlásí, nemusí znamenat, že se dítě nikomu nesvěří. Mohlo o tom mluvit třeba s rodinou.

„A rodina velmi často aktivně pachatele kryje a dítěti nevěří. Anebo to děti nikomu neřeknou, protože jim pachatelů říká, že to nikomu nesmí říct, protože to dělají všechny děti a nemluví se o tom. Nebo když to řekneš, tak tvoje máma půjde do vězení, já půjdu do vězení... Anebo to naopak pachatel u dítěte od malička normalizuje, takže ono pak ani nemá pocit, že by se s něčím mělo svěřovat, protože to je přece normální,“ varuje Hrdá.

I pro dospělého člověka je složité se postavit násilníkovi, zejména pokud je vůči němu v podřízeném postavení, říká advokátka.

„Tak co můžeme chtít po dítěti? Dítě je v postavení někoho, kdo nemá vůbec žádnou možnost ani schopnost obrany. Nemá fyzickou převahu. Nemá mocenskou převahu. Nemá to kam jít oznámit a ani neví, jak se to dělá. A ještě mu někdo říká, že je to normální. Tak proč by něco nahlašovalo?“

Důležité je podle Lucie Hrdé mluvit s dětmi o autonomii vlastního těla a začít můžeme třeba tím, že je nebudeme nutit pusinkovat každou tetičku. „My pořád učíme dívky, aby nenosily krátké sukně, ale bavit se musíme i s kluky a vysvětlovat jim, co je přípustné a co už ne,“ uzavírá.