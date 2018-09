,Co máš pod těmi šaty?‘ Dívka pomocí křídy a instagramu upozorňuje na sexuální obtěžování v ulicích New Yorku

Hvízdání, oplzlé hlášky, urážky, vulgární gesta. Takzvaný catcalling neboli pouliční obtěžování je každodenní realitou v ulicích měst po celém světě. Z průzkumů vyplývá, že se s touto formou sexuálního obtěžování běžně setkává až 80 procent žen. Mladá Američanka Sophia Sandbergová na problém upozorňuje po svém. Pomocí sociálních sítí a křídy. New York 7:28 4. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V ulicich New Yorku se už druhým rokem objevují pestrobarevné křídové nápisy. Nejde však o žádné veselé vzkazy. Pravidelně je tam píše 22letá studentka Sophia Sandbergová, která se texty snaží upozornit na problematiku sexuálního obtěžování ve formě pískání, pokřikování a oplzlých gest (takzvaných cat calls) v ulicích, dopravních prostředcích a na dalších místech veřejného prostoru.

Jedna z hlášek, kterou na chodníku zaznamenala Sophia Sandbergová | Foto: repro instagram, CatCalls of NYC

Dívka sbírá zkušenosti obětí takového obtěžování včetně detailů o lokacích, kde k nim došlo. Následně do těchto míst cestuje a barevnými křídami tam hlášky zaznamenává, včetně hashtagu #stopstreetharrasment a odkazu na svůj instagramový profil. Právě na něj pak vzkazy fotí a sdílí mezi další uživatele sociální sítě.

‚Chci tě sníst‘

„Můžeš říkat, že je ti 15, ale tvůj zadek říká něco jiného!“, „Zatřes s nimi!“ nebo „Jsi jako koláček, tak lahodná, chci tě sníst!“ Tak zní některé z pokřiků, které si ženy v ulicicíh New Yorku vyslechly. Alespoň ty méně vulgární z nich.

„Napsáním hlášek v místech, kde zazněly, se snažím upozornit, že tohle chování je problém. Barevné křídy upoutají pozornost. Přimějí i ty, kteří o catcallingu nikdy neslyšeli, aby se zastavili a zamysleli se,“ popisuje Sophia Sandbergová serveru Huffington Post.

Cat call Termín nemá v češtině přesný ekvivalent. Anglický slovník ho ale definuje jako urážlivé pokřikování či komentáře namířené proti osobě ve veřejném prostoru (nejčastěji na ulici).

K iniciativě ji přiměly i vlastní zkušenosti, s obtěžováním v ulicích se podle svých slov setkala přibližně v době, kdy jí bylo 15. „Nikdo se nad tím nikdy nepozastavoval nebo se proti tomu nesnažil bojovat. Stalo se to zkrátka akceptovanou nepříjemností,“ říká Sandbergová.

„Pro mě to ale vždy bylo víc než jen nepříjemnost. Utvářelo to mé vnímání veřejného prostoru. Ovlivnilo to mé sebevědomí a pohodlí při procházení po ulici. A také mě to umlčelo – nikdy mi nebylo příjemné na to pokřikování odpovídat, přestože bych těm lidem nejradši vynadala,“ dodává. Dívka také doufá, že projekt povzbudí i ty, kdo jsou svědky podobného chování, aby proti němu zasáhli.

Rozšířený fenomén