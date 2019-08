Policie od ledna řeší 280 případů obtěžování dětí na internetu. Jak je chránit před sexuálními predátory?

„Linka důvěry Dětského krizového centra, jak Vám mohu pomoci?“ To zazní po vytočení čísla, na kterém krizoví konzultanti anonymně radí v oblasti rizik kyberprostoru. Podle zástupkyně vedoucí linky Anny Rollové volají hlavně rodiče, kteří už u dětí podezřelou komunikaci s cizím starším člověkem objevili a neví, co dělat.

Španělská policie dopadla muže, který v metru rok natáčel ženy pod sukněmi. Obětí je přes 500 Číst článek

„Hodně podporuje rodiče v tom, že do 18ti let věku jsou za děti zodpovědní, za jejich bezpečí. Takže podporujeme - vy máte právo vědět, co váš potomek dělá v kyberprostoru. Máte právo ho kontrolovat,“ vysvětluje krizová konzultantka Rollová.

Upozorňuje také, že rodiče nemají děti za chatování s cizími lidmi trestat, ale hledat řešení: „Tam si myslím, že je velká příležitost pro rodiče, aby ve chvíli, když to zjistí - všechno špatně, dostaneš velký trest, ale: super, že jsi za mnou přišla, teď to budeme řešit,“ říká.

Fyzické zneužití

Anna Rollová zažila už situaci, kdy internetová komunikace s nezletilou skončila fyzickým sexuálním zneužitím. Predátoři děti vydírají fotkami nebo tvrdí, že choulostivé informace rozšíří mezi spolužáky. Odborníci doporučují jakékoli obtěžování dítěte hlásit policii a rovnou si uložit konverzaci, fotky nebo videa.

„Jakýkoliv sexuální útok i verbální není v pořádku a může být kategorizován jako trestný čin,“ vysvětluje Rollová. „Ty konverzace se dají funkcí printscreen vyfotit, to se dá poukládat třeba do wordového souboru. Video se dá uložit ze sociální platformy, kde to může ta druhá strana vymazat. Mít to u sebe, aby se to dalo policii poskytnout,“ radí rodičům, jak postupovat.

Klusákův dokument

Policejní prezidium sečetlo, že jednotlivé útvary policie po celé republice od letošního ledna zaevidovaly 281 případů sexuálního obtěžování dětí na internetu, říká mluvčí Lenka Sikorová.

Nevinná diskuse náhle přejde k otázkám o masturbaci, říká tvůrce dokumentu o obtěžování na internetu Číst článek

„Nejčastěji se jednalo o sexuální nátlak nebo ohrožování výchovy dítěte. V případě, že oběť (dítě) a jeho rodiče aktivně spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, tak je možnost dopadení pachatele výrazně vyšší. Ovšem v opačném případě, v době pokročilých informačních technologií, kdy je k dispozici mnoho nástrojů k anonymizaci, tato šance podstatně klesá,“ uvedla Sikorová.

Téma sexuálních predátorů letos v květnu víc zviditelnil dokumentarista Vít Klusák, který chystá film s názvem „V síti.“ Tři dívky se na internetu vydávaly za 12ti leté. Během deseti dnů v natáčecím ateliéru se jim ozvalo dva a půl tisíce mužů:

Materiál filmařů si vyžádala i policie. Dokument se objeví v kinech příští rok v březnu, upravenou verzi dají autoři do škol.